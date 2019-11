6 लाख रु तक सस्ती मिल रही हैं Audi की दो कारें, 10 साल पूरे होने पर कंपनी ने निकाला ऑफर

Audi ने अपनी दो SUVs Audi Q5 और Q7 पर ‘लिमिटेड पीरियड सेलिब्रेटरी प्राइसिंग’ की घोषणा की है. दरअसल इन दोनों SUV के भारत में 10 साल पूरे हो गए हैं. इसी के चलते कंपनी खास पेशकश कर रही है. इस पेशकश के चलते ये दोनों कारें 6.02 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही हैं. Audi Q5 45 TFSI Quattro Premium Plus की एक्स शोरूम कीमत अब 49.99 लाख रुपये से शुरू है. वहीं Audi Q7 45 TFSI Premium Plus की कीमत 68.99 लाख रुपये से शुरू है.

6.02 लाख रुपये का सबसे ज्यादा फायदा Audi Q7 45 TDI पर उपलब्ध है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 78.01 लाख रुपये है. Audi का कहना है कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है. इसके बारे में अधिक जानकारी निकटतम ऑडी इंडिया डीलरशिप से ली जा सकती है.

ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लन का कहना है कि Audi Q5 और Q7 ने भारतीय बाजार में 2009 में एंट्री की थी. तब से अब तक इन दोनों कारों का भारत में Audi ब्रांड की सफलता में बड़ा योगदान है. हमारे इन दो पॉपुलर मॉडल्स के भारत में 10 साल पूरे होने पर हम Audi कस्टमर्स और इस ब्रांड को चाहने वालों को स्पेशल कीमतों के जरिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं.

Audi Q5 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसका पेट्रोल इंजन 2.0L TFSI यूनिट है, जो 252 hp पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. फ्री व्हील फंक्शन और शिफ्ट बाई वायर कंट्रोल के साथ 7 स्पीड S ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया गया है. इस कार में एडवांस्ड व्हील सिलेक्टिव टॉर्क कंट्रोल भी है. Audi Q5 की टॉप स्पीड 237 km/h है और यह 6.3 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है. इस कार का माइलेज 12.44 km/l है, जो ARAI सर्टिफाइड है.

इस साल अप्रैल में Audi ने Q7 का लाइफस्टाइल एडिशन पेश किया, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 75,82,100 रुपये रखी गई. इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, एस्प्रेसो मोबिल, एंट्री LED लाइट्स और साइड रनिंग बोर्ड्स दिए गए. सितंबर में Audi ने भारत में Q7 का ब्लैक एडिशन भी लॉन्च किया, जो केवल 100 यूनिट तक सीमित है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 82.15 लाख रुपये है.

