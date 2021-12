Audi A4 का सबसे सस्ता वेरिएंट लॉन्च, 39.99 लाख रुपये है कीमत, जानें खूबियां

Audi A4 Premium variant: ऑडी ने इस साल जनवरी में भारत में पांचवीं जनरेशन की Audi A4 का फेसलिफ़्टेड वर्ज़न लॉन्च किया था. लॉन्च होने पर, यह केवल प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी ट्रिम्स में उपलब्ध था. लेकिन अब, इस जर्मन लक्ज़री कारमेकर की इंडियन सब्सिडियरी कंपनी ने सेडान का सबसे किफायती वर्ज़न लॉन्च किया है. नई Audi A4 फेसलिफ्ट के प्रीमियम वेरिएंट को भारत में 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. इसे पांच एक्सटीरियर कलर शेड्स और दो इंटीरियर कलर्स में पेश किया जाएगा.

फीचर्स की बात करें तो ऑडी ए4 फेसलिफ्ट के नए एंट्री-लेवल वेरिएंट में ऑडी के सिग्नेचर डे-टाइम रनिंग एलईडी और एलईडी टेललैंप्स के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं. इस लग्जरी सेडान में एक ग्लास सनरूफ, ऑडी साउंड सिस्टम, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑडी के MMI के साथ एक नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टिविटी ऑप्शन, सिंगल-कलर एंबियंट लाइटिंग आदि भी मिलते हैं. कार पर सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, पार्किंग एड प्लस, एक रियर-व्यू कैमरा आदि शामिल हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो ऑडी ए4 फेसलिफ्ट के सभी वेरिएंट्स को एकमात्र 2.0-लीटर TFSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है. यह मोटर अधिकतम 187 एचपी का पावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ आता है. नए प्रीमियम ट्रिम की शुरुआत के साथ, ऑडी ए4 फेसलिफ्ट अब तीन ट्रिम लेवल में उपलब्ध है. ये हैं- प्रीमियम, प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी. इसकी वैरिएंट-वाइज एक्स-शोरूम कीमतों के बारे में नीचे बताया गया है-

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “ऑडी ए4 को जनवरी में लॉन्च होने के बाद से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. यह एक ऐसी कार है जो ऐतिहासिक रूप से ब्रांड के लिए वॉल्यूम सेलर रही है. आज, हम 2021 में एक नया वर्ज़न – ऑडी ए 4 प्रीमियम पेश करते हुए खुश हैं. यह जश्न मनाने का समय है. हम अपने ग्राहकों को तीन ट्रिम स्तर का विकल्प दे रहे हैं. मुझे विश्वास है कि यह ग्राहकों को पसंद आएगा.”

(Article: Shakti Nath Jha)

