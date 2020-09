Atum 1.0: 7-8 रु रोज के खर्च पर 100 km तक जाएगी यह इलेक्ट्रिक बाइक, 4 घंटे में फुल चार्ज

हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्ट-अप कंपनी Atumobile प्राइवेट लिमिटेड ने नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक बाइक एटम 1.0 को लॉन्च किया है. यह रेसर रेसर स्टाइल्ड इलेक्ट्रिक बाइक विशेष रूप से भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. इस नई Atum 1.0 का बेस प्राइस 50,000 रुपये है. बाइक रेट्रो, विंटेज डिजाइन लिए हुए है. Atum 1.0 Atumobile के ऑनलाइन पोर्टल पर पूरे भारत में उपलब्ध है.

बाइक में 6 किलोग्राम का हल्का पोर्टेबल लीथियम-आयन बैटरी पैक है, जो केवल 4 घंटों के अंदर चार्ज हो जाता है. Atum 1.0 फुल चार्ज होने पर 100 किमी तक की दूरी तय कर सकती है. एटम 1.0 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में मात्र 7 से 8 रुपये प्रतिदिन लगते हैं, जबकि ट्रेडिशनल ICE बाइक से 100 किलोमीटर तय करने में लगभग 80 से 100 रुपये प्रतिदिन का खर्च आ जाता है.

बाइक के पोर्टेबल बैटरी पैक को कहीं भी ले जाया जा सकता है और 3 पिन सॉकेट के साथ कहीं पर कभी चार्च किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक बाइक 2 साल की बैटरी वॉरंटी के साथ आती है. Atum 1.0 को स्वदेशी उपकरणों से तैयार किया गया है. Atum 1.0 इलेक्ट्रिक बाइक में कई तरह के फीचर्स हैं, जैसे किसी भी सड़क पर चल सकने वाले 20X4 हैवी टायर्स, आरामदायक सीट हाइट, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, डिजिटल डिस्प्ले, LED हेडलाइट, इंडीकेटर्स और टेल लाइट आदि. यह बाइक 5 रंगों- ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ब्लू और ग्रे में उपलब्ध होगी.

एटम 1.0 को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और इसे चलाने वाले व्यक्ति को लाइसेंस की जरूरत नहीं है. किशोर भी इसका इस्तेमाल घूमने के लिए कर सकते हैं. Atumobile की तेलंगाना में स्थित ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 15000 बाइक की है. बाजार मांग के आधार पर कंपनी 10000 इलेक्ट्रिक बाइक की अतिरिक्त क्षमता के साथ प्रोडक्शन कर सकती है. एटम 1.0 कम गति की बाइक के रूप में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा अप्रूव्ड है.

Atum 1.0 की लॉन्च पर Atumobile प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर वामसी गद्दाम ने कहा, “3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम एटम 1.0 0 को लॉन्च करने पर बेहद खुश हैं. इस बाइक को भारतीय कस्टमर की महत्वाकांक्षाओं, उद्देश्य और आराम को देखते हुए तैयार किया गया है. लीथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित एटम 1.0 में स्पेस सेविंग कॉन्फिगरेशन है और ये ऐसी पेशकशों के साथ हे, जो इसे बाजार में दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक से बेहतर बनाती हैं. शून्य उत्सर्जन के साथ, हमें विश्वास है कि यह उत्पाद कम दूरी की यात्रा के लिए अपने स्थायी समाधान के साथ बाजार पर कब्जा कर लेगा.”

