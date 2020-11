अब नहीं खरीद सकेंगे Ather 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर, कंपनी ने बंद की बिक्री

Ather Energy ने अपने Ather 450 स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री बंद कर दी है. कंपनी ने घोषणा की है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 28 नवंबर से बेंगलुरु और चेन्नई दोनों शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा. Ather 450 की आखिरी यूनिट्स दोनों शहरों के ग्राहकों को डिलीवर कर दी गई हैं.

Ather Energy ने साल 2018 में Ather 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था. कंपनी ने इस स्कूटर को Ather 450 Plus और 450X से रिप्लेस कर दिया है. इन दोनों स्कूटर्स में ज्यादा बेहतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है. Ather 450X और Ather 450 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ अब कंपनी हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे ,दिल्ली, कोच्चि, कोझिकोड, कोयम्बटूर और कोलकाता जैसे नए शहरों में प्रॉडक्ट डिलीवरी पर फोकस कर रही है.

दूसरी ओर एथर एनर्जी ने Ather Certified Pre-owned सर्विस शुरू की है. इसके जरिए सेकंड हैंड Ather 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के इच्छुक लोग सीधे Ather 450 के ओनर्स से जुड़ सकते हैं. इस प्रोग्राम के तहत दोबारा बिक्री के लिए रखा जाने वाले हर सेकंड हैंड Ather 450 स्कूटर के साथ एथर हेल्थ सर्टिफिकेट रहता है. यह सर्टिफिकेट स्कूटर के हर पहलू की कॉम्प्रिहैन्सिव डेटा बेस्ड जांच के आधार पर जारी किया जाता है.

Ather Series 1 स्पेशल एडिशन मॉडल की डिलीवरी कुछ बाजारों में शुरू हो चुकी है. इसके अलावा कंपनी की योजना साल के आखिर तक 11 शहरों में 135 पब्लिक फास्ट चार्जिंग एथर ग्रिड प्वॉइंट्स लगाने की है. एथर ग्रिड अभी फ्री में बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में 62 फास्ट चार्जिंग प्वॉइंट्स के साथ उपलब्ध है.

