Ather 450 का टीजर वीडियो जारी, जानें किन शहरों में सबसे पहले लॉन्च होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ather Energy ने एक नया टीजर वीडियो जारी करके अपने Ather 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च की ओर इशारा किया है. कंपनी इस साल भारत के कई शहरों में प्रवेश करेगी जिसमें सबसे पहले हैदराबाद होगा. वर्तमान में कंपनी बेंग्लुरू और चेन्नई में काम कर रही है. 2020 में कंपनी पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में भी जाना चाहती है. अपने अगले लॉन्च की ओर संकेत करने के लिए Ather Energy ने हाल ही में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट किया था. नए डिस्प्ले में तमिल भाषा में Ather लिखा है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे लोकप्रिय भाषा है.

साल 2020 कंपनी के लिए आसान नहीं होने वाला है क्योंकि बाजार में उसे बजाज के आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक से कड़ा मुकाबला मिलेगा. Ather Energy ने शुरुआत में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे जिनके नाम S340 और S450 थे, और इनका नाम बदलकर बाद में क्रमश: 340 और 450 कर दिया गया था. कुछ समय बाद कंपनी ने 340 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री को बंद कर दिया था. इसकी वजह केवल 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 90 फीसदी से ज्यादा की बुकिंग होना थी.

Ather 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2.4 kWh लिथियम-ion बैटरी से पावर मिलती है और इसके साथ में BLDC इलेक्ट्रिक मोटर मौजूद है. बैटरी से अधिकतम 75 किलोमीटर की रेंज मिलती है. इसके अलावा Ather Energy अपने फ्लैगशिप एक्सपीरियंस सेंटर फॉर्मेट का विस्तार कई टीयर-1 शहरों में कर रहा है जिसमें हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे आदि शामिल हैं.

अपने विस्तार को तेज करने के लिए कंपनी डीलर्स को इन शहरों में एक्सपीरियंस सेंटर को सेटअप करने के लिए आमंत्रित कर रही है. कंपनी ने एक प्रेस सटेटमेंट में बताया कि वह अपने पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का विकास जारी रखेगी. कंपनी के मुताबिक वह सभी बड़े मेट्रो शहरों में आने वाले महीनों में इसे और विकसित करेगी. वाहनों की डिलीवरी से पहले हर शहर में फास्ट चार्जिंग प्वॉइंट्स लगाए जाएंगे.

