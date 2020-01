Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, चेतक और iQube से कम है कीमत; जानें रेंज और स्पीड की डिटेल्स

Ather एनर्जी ने भारत में Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम बेंगलुरु कीमत 99000 रुपये से शुरू है. यह स्कूटर दो परफॉरमेंस पैक्स प्रो और प्लस में उपलब्ध होगा. इनकी कीमत क्रमश: 1699 और 1999 रुपये है. Ather 450X को सुपर स्कूटर कहा जा रहा है. इसमें Ather 450 के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं.

Ather 450X केवल 3.3 सेकेंड्स में 0-40 kmph की स्पीड पकड़ सकता है. वहीं Ather 450 ऐसा 3.9 सेकेंड्स में करता है. Ather 450X 6kW पावर और 26Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसकी टॉप स्पीड 80 kmph है. यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 85 किमी तक की दूरी तय कर सकता है.

Ather 450X में 4 राइडिंग मोड्स इको, राइड, स्पोर्ट और Warp हैं. इसकी बैटरी रेगुलर होम चार्जर से फुल चार्ज होने में 5 घंटे 45 मिनट का वक्त लेती है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी को 1.45 किमी प्रति मिनट की दर से चार्ज किया जा सकता है.

Ather 450X में 7 इंच टचस्क्रीन डैशबोर्ड और Android ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस यूनिट में 4जी सिम कार्ड इनबिल्ट है. साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है. Ather 450X में ऐप बेस्ड स्मार्ट फीचर्स को भी अपडेट किया गया है. नए स्कूटर में वॉइस असिस्टेंट, वेलकम लाइट्स, कॉल कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और थेफ्ट/टो डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. कंपनी ने Ather 450X में कुछ वैकल्पिक अपग्रेड्स की भी पेशकश की है, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्ट हेलमेट.

Ather Energy ने एलान किया है कि Ather 450X की कीमतें उन राज्यों में जल्द कम हो सकती हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईवी पॉलिसी राज्य प्रायोजित सब्सिडी के साथ ड्राफ्ट कर दी हैं. उदाहरण के तौर पर Ather 450X के ओनर को दिल्ली में 14500 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी और महाराष्ट्र में 5000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है.

