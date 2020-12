Aprilia SXR160 मैक्सी स्कूटर लॉन्च, 5000 रु में बुकिंग; कीमत, पावर, फीचर्स की डिटेल

अप्रीलिया इंडिया (Aprilia India) ने SXR160 स्कूटर को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.26 लाख रुपये है. ग्राहक इसे 5000 रुपये से शुरू टोकन अमाउंट पर बुक करा सकते हैं. Aprilia SXR160 प्रीमियम मैक्सी स्कूटर है. यह कंपनी के सभी शोरूम्स पर उपलब्ध नहीं है लेकिन इसे ऑनलाइन बुक किया जा सकता है.

Aprilia का कहना है कि SXR160 में एलईडी हैडलाइट्स, एलईडी टेल लैंप्स दी गई हैं. इसकी यूनीक पेंट स्कीम इसे अलग बनाती है. Aprilia SXR160 को Auto Expo 2020 में शोकेस किया गया था. तभी से इसके लॉन्च होने का काफी लोगों को इंतजार था. स्कूटर में इस्तेमाल हुए प्लेटफॉर्म SR160 और SR150 के प्लेटफॉर्म का मॉडिफाइड वर्जन है.

मैक्सी स्कूटर के मामले में भारत में Aprilia SXR160 के अलावा केवल Suzuki Burgman Street 125 ही है. Aprilia SXR160 में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो टॉप स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी व अन्य डिटेल्स शोकेस करता है. स्कूटर में 160cc, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 11hp पावर और 11Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटर का माइलेज 40kmpl रहने का दावा है.

Aprilia SXR160 का फ्यूल टैंक 7 लीटर का है. इसका अंडरसीट स्टोरेज 20 लीटर का लगेज कैरी कर सकता है. स्कूटर में बूट लाइट भी है. स्कूटर में एबीएस का इस्तेमाल हुआ है. Aprilia SXR160 का भारतीय बाजार में कोई सीधा प्रतिद्वंदी नहीं है लेकिन कीमत के हिसाब से देखें तो Ather 450X जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर और कुछ 200cc बाइक्स इसकी टक्कर में हैं. अप्रीलिया भारत में SR 160 Race, SR 160, SR 125, Storm 125 स्कूटर और RSV4 1100 Factory, Tuono V4 1100 Factory, Tuono V4 1100 RR बाइक्स की बिक्री करती है.

