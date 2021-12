Jimny ब्रांड को भारत में जल्द उतार सकती है Maruti Suzuki, SUV पोर्टफोलियो को मजबूत करने का है इरादा

Maruti Suzuki Jimny: देश की दिग्गज कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) जल्द ही अपनी नई SUV ‘जिमनी’ (Jimny) को भारत में उतार सकती है. कंपनी का कहना है कि अपनी एसयूवी पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए वह ‘जिमनी’ ब्रांड को भारत में लाने पर विचार कर रही है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में ग्राहकों के फीडबैक का आकलन किया जा रहा है. बता दें कि लंबे समय से इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की खबर चल रही है. तीन दरवाजों वाली जिमनी गाड़ी का प्रोडक्शन कंपनी के गुरुग्राम प्लांट में किया जाता है, जहां से इसे पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजारों में निर्यात किया जाता है. आकार में छोटी यह कार मुश्किल रास्तों को आसानी से नापने के लिए मशहूर है. जिमनी पिछले 50 वर्षों से ग्लोबल मार्केट में है.

MSI के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘हमने इसे ऑटो एक्सपो-2020 में प्रदर्शित किया था. इसके बारे में कस्टमर्स ने काफी अच्छे फीडबैक दिए हैं. हम इनका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद निश्चित ही इस बारे में विचार करेंगे कि इस प्रोडक्ट को यहां लाया जा सकता है या नहीं.’’ उन्होंने आगे कहा कि यह एसयूवी छोटी जरूर है, लेकिन ग्राहकों का एक वर्ग है जिन्हें इस तरह की गाड़ियां पसंद है. मार्केट में किसी भी तरह के नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए प्राइसिंग से लेकर सप्लाई तक कई पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है.

श्रीवास्तव ने कहा, “कोविड के कारण, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में कुछ देरी हुई है. लेकिन अब हम नए लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हम उन सभी सेगमेंट्स पर विचार कर रहे हैं, जहां पोर्टफोलियो को और मजबूत किया जा सकता है.” उन्होंने आगे कहा कि एमएसआई मिड-एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है, जहां अन्य कंपनियों की तुलना में इसकी बाजार हिस्सेदारी कम है. श्रीवास्तव ने आगे कहा, ‘‘एसयूवी बाजार में हमारी हिस्सेदारी करीब 13-14 प्रतिशत है. एंट्री एसयूवी सेगमेंट कैटेगरी में, नई गाड़ियों के बावजूद विटारा ब्रेजा सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है. लेकिन, अगर हम मिड-एसयूवी सेगमेंट को देखें, जो वर्तमान में पूरे पीवी सेगमेंट का लगभग 18 प्रतिशत है, तो हमारी बाजार हिस्सेदारी बहुत कम है. स्पष्ट रूप से हमारे पास ग्रोविंग सेगमेंट में कम बाजार हिस्सेदारी है.”

