30 साल में नहीं देखी ऐसी अनिश्चितता, फिर भी कर्मचारियों की नहीं होगी छंटनी: टाटा मोटर्स

Tata Motors On Slowdown In Auto Sector: टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आ रही है. घरेलू वाहन बाजार में जारी सुस्ती के बाद भी कंपनी कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगी. कंपनी को अगले कुछ महीनों में बाजार में उतारे जाने वाले नए प्रोडक्ट के दम पर प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद दिख रही है. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक गुंटर बटशेक ने न्यूज एजेंसी को यह जानकारी दी है. बता दें कि आटो सेक्टर में लंबे समय से सुस्ती चली आ रही है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बना हुआ है. हालांकि, उन्होंने माना कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में अब तक इस तरह की अनिश्चितता नहीं देखी है.

गुंटर बटशेक से पूछा गया कि क्या वाहन क्षेत्र में जारी नरमी के कारण कंपनी कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है तो उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी की ऐसा कुछ करने की योजना होती तो वह पहले ही कर चुकी होती. उन्होंने कहा कि हम 12 महीने से नरमी के संकट से जूझ रहे हैं. अगर छंटनी करना चाहते तो हम पहले ही कर चुके होते.

गुंटर का कहना है कि वह अभी आगे को लेकर पॉजिटिव हैं. कंपनी अगले कुछ महीने में एल्ट्रोज, नेक्सन ईवी और ग्रैविटास एसयूवी समेत अन्य उत्पाद बाजार में उतारने वाली है. इसके अलावा भारत चरण छह उत्सर्जन मानकों को अपनाना भी है. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अर्थव्यवस्था चाहे जिस दिशा में जाये, हम बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के लिये तैयार हैं. ये उत्पाद विभिन्न प्राइस रेंज के हैं, हमारे मुनाफे की संभावनाएं हमेशा की तुलना में बेहतर स्थिति में है.

बटशेक ने कहा कि कंपनी मौजूदा स्थिति से उबरने के लिए कमर्शियल वाहन क्षेत्र में सभी आवश्यक कदम उठा रही है. यह क्षेत्र रेवेन्यू के संदर्भ में कंपनी का आधार रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे पास सही प्रोडक्ट हैं, हमारा डीलर नेटवर्क अभी बढ़िया काम कर रहा है और हमें लगता है कि वास्तव में हम ‘लहर’ पर सवार हो सकेंगे. कंपनी के पास लागत में कमी लाने तथा गुणवत्ता नियंत्रित करने के कदम उठाने समेत हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं.

उन्होंने कहा कि इस समय कर्मचारियों की छंटनी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस समय श्रमशक्ति की जरूरत होगी जब बाजार बढ़ रहा होगा. हालांकि, बटशेक ने माना कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में अब तक इस तरह की अनिश्चितता नहीं देखी है.

