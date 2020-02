Volvo की सभी कारें हो गईं BS-VI कंप्लायंट, 31 मार्च तक नहीं बढ़ाएगी कीमत

वोल्वो कार्स इंडिया ने कहा है कि उसकी सभी कारें अब BSVI सर्टिफाइड हैं. इनमें भारत में मौजूद उसके प्लांट में असेंबल होने वाली और ​बाहर से इंपोर्ट होने वाली सभी कारें शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि यह अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ प्रॉडक्ट उपलब्ध कराने की वोल्वो कार इंडिया की प्रतिबद्धता का हिस्सा है.

वोल्वो कार्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर चार्ल्स फ्रंप ने कहा कि BS IV से BS VI में जाना चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर 2019 में व्हीकल इंडस्ट्री के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए. BS VI ट्रांजीशन के लिए अप्रैल 2020 की डेडलाइन से पहले ही हमारे BS IV से BS VI पर सुचारू रूप से शिफ्ट होने के लिए मुझे अपनी टीम और पार्टनर्स पर गर्व है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस वित्त वर्ष हमारे ग्राहक पर्यावरण हितैषी BS VI Volvo कार खरीद सकें, इसके लिए हम हमारी BS VI सर्टिफाइड कारों की कीमत में 31 मार्च 2020 तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं कर रहे हैं.

वोल्वो स्पीडन की लग्जरी कार कंपनी है. यह 2007 से भारत में है. वोल्वो भारत में इस वक्त XC40, XC60, XC90 एसयूवी, V90 क्रॉस कंट्री, XC90 EXCELLENCE व XC90 EXCELLENCE LOUNGE और S90 सेडान की बिक्री करती है. कंपनी की अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोझीकोड, कोलकाता, लखनऊ, लुधियानी, मुंबई, पुणे, रायपुर, सूरत, विशाखापटनम, विजयवाड़ा और दिल्ली एनसीआर में डीलरशिप हैं. दिल्ली—एनसीआर में ये साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में हैं.

