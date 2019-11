3 दिसंबर को आ रही है ऑल न्यू Triumph Tiger 900, टीजर वीडियो आया सामने

ऑल न्यू Triumph Tiger 900 बाइक का 3 दिसंबर को ग्लोबल डेब्यू होने जा रहा है. इसे देखते हुए Triumph Motorcycles ने एक टीजर वीडियो जारी किया है. हालांकि इस बाइक की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर पहले ही सामने आ चुकी हैं, जिनसे ​इसकी डिजाइन और स्टाइल के बारे में जानकारी का खुलासा हो चुका है.

टीजर वीडियो पर जाएं तो आगामी Triumph Tiger 900 में LED DRLs, ऑग्जिलियरी लाइट्स मिलेंगी. इसका लुक Tiger 800 के मुकाबले ज्यादा शार्प होगा. फ्रेम को रिडिजाइन किया गया है. नई Triumph Tiger 900 में 887 cc, इनलाइन थ्री सिलिंडर इंजन और 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलने की संभावना है. फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 100 hp से ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम होगा.

फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में फुली कलर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन और अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज होगा. Triumph Motorcycles खुलासा कर चुकी है कि Tiger 900 में एक ऑफ रोड स्पेक रैली वर्जन और एक GT ट्रिम मिलेगा.

नई Triumph Tiger 900 कंपनी के लाइन अप में Tiger 800 को रिप्लेस करेगी. इसके भारत में 2020 के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है. कीमत Tiger 800 से ज्यादा रहेगी. लॉन्च होने के बाद Tiger 900 की टक्कर Ducati Multistrada 950 और BMW F850 GS से होगी.

