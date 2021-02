All-new Tata Safari: नई टाटा सफारी की बुकिंग शुरू, 22 फरवरी को होगा कीमतों का एलान; चेक करें डिटेल

All-new Tata Safari booking starts: टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप SUV आल न्यू टाटा सफारी की बुकिंग गुरुवार यानी 4 फरवरी से शुरू हो गई. कंपनी 22 फरवरी से डिलिवरी शुरू कर देगी. कंपनी का कहना है कि महज 30,000 रुपये से ऑनलाइन या नजदीकी टाटा मोटर्स की अधिकृत डीलरशिप से बुकिंग कराई जा सकती है. यह बुकिंग अमांउट रिफंडेबल होगा. कंपनी ने कहा है कि नई टाटा सफारी की कीमतों का एलान भी 22 फरवरी को किया जाएगा. पिछले महीने कंपनी के पुणे प्लांट से पहली नई टाटा सफारी का प्रोडक्टशन हुआ.

टाटा मोटर्स, पैसेंजर्स व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट शैलेष चंद्रा का कहना है कि हमारे सभी नेटवर्क पर गुरुवार से नई टाटा सफारी डिस्प्ले, टेस्ट ड्राइव और बुकिंग के लिए उपलब्ध है. हमें पूरा भरोसा है कि नई सफारी ग्राहकों को पावर, प्रेस्टिज और एक्साइटमेंट का अनुभव कराएगी.

नई टाटा सफारी में कई फीचर्स ऐसे हैं, जो सभी वेरिएंट में मिलेंगे. कंपनी के बयान के अनुसार, सफारी के बेस एक्सई वेरिएंट में डुअल एयरबैग, आल डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्राॅनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम के साथ हिल होल्ड कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर मिलेगा.

Safari टाटा मोटर्स की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड होगी. Tata Safari में कंपनी “OMEGARC” प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी. एसयूवी के अंदर ओइस्टर व्हाइट थीम वाला इंटीरियर और एश वुड डैशबोर्ड रहेगा. SUV में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा. New Tata Safari में स्टेप्ड रूफ होगी. ऑटो एक्सपो 2020 में टाटा सफारी को ग्रैविटास कोड नेम से शोकेस किया गया था.

Tata Safari में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन मिलने की संभावना है, जो 170 BHP पावर और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स रह सकता है. संभावना है कि सफारी में नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी रहे और इसके साथ DCT गियरबॉक्स हो. टाटा सफारी की टक्कर नई जनरेशन Mahindra XUV500, 7 सीटर Hyundai Creta, MG Hector Plus, Toyota Innova Crysta से होगी. इसके अलावा यह जीप कंपास पर बेस्ड 7 सीटर एसयूवी से भी मुकाबला करेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.