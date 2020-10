5 नवंबर को लॉन्च होगी All New Hyundai i20, 28 अक्टूबर से बुकिंग; इतनी रह सकती है कीमत

नेक्स्ट जनरेशन Hyundai i20 की लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है. इसे 5 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. एक दिन पहले ही हुंडई मोटर इंडिया ने नई i20 के डिजाइन स्केच जारी किए थे. नई 2020 हुंडई i20 की बुकिंग्स 28 अक्टूबर से शुरू होंगी और टोकन अमाउंट 21000 रुपये होगा. हुंडई Click To Buy प्लेटफॉर्म के जरिए नई i20 बुक करने वाले HDFC और ICICI ग्राहकों को बुकिंग अमाउंट पर 10 फीसदी कैशबैक की पेशकश कर रही है.

इसके साथ ही कंपनी ने यह भी खुलासा कर दिया है कि नई i20 कितने वेरिएंट और रंगों में उपलब्ध होगी. 2020 Hyundai i20 चार वेरिएंट Magna, Sportz, Asta और Asta (O) में मिलेगी. i20 6 रंगों पोलर व्हाइट, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे, फियरी रेड, स्टारी नाइट और मैटेलिक कॉपर में उपलब्ध होगी. साथ ही दो ड्युअल टोन रंग पोलर व्हाइट विद ब्लैक रूफ और फियरी रेड विद ब्लैक रूफ मिलेंगे. नई i20 का मुकाबला Maruti Suzuki Baleno, Tata Altroz, Honda Jazz और Volkswagen Polo से है. नई i20 की एक्स शोरूम कीमत 6-10 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

नई i20 में हुंडई वेन्यू वाला इंजन मिलने की संभावना है. यानी कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो 83hp पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स विकल्प रहेगा. वहीं डीजल इंजन 1.5 लीटर टर्बो यूनिट होगा, जो 100hp पावर और 240Nm का टॉर्क पैदा करता है. डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा. हालांकि नई i20 में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर AT भी दिया जा सकता है.

नई i20 में 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन भी होगा. यह इंजन 120hp पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. इस इंजन के साथ ट्रांसमिशन विकल्प 7 स्पीड ड्युअल क्लच ऑटोमेटिक रहेगा. एक अन्य विकल्प क्लच पेडल रहित 6 स्पीड iMT का भी हो सकता है, जिसे सबसे पहले हुंडई वेन्यू और बाद में Kia Sonet में देखा गया.

बिल्कुल नई i20 के कई हिस्सों में ‘Z’ थीम डिजाइन दिखेगी. कार के इंडिया स्पेसिफिक मॉडल के कई डिजाइन एलीमेंट इसके यूरोपीय वर्जन के जैसे ही हैं. नई i20 में ऑल ब्लैक लुक के साथ प्रीमियम दिखने वाला इंटीरियर होगा. कार में वैसी ही मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील होगी, जैसी कि नई जनरेशन क्रेटा में है. नई i20 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने की संभावना है. डैशबोर्ड के सेंटर में 10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम रहेगा, जिसके Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने की संभावना है. नई i20 के हायर स्पेसिफिक मॉडल्स में ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसके अलावा मल्टीपल पोर्ट्स के साथ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग फीचर भी रहेगा.

