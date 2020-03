New Hyundai Creta Launch Date: 16 मार्च को बाजार में रखेगी कदम, एक हफ्ते के भीतर 10 हजार बुकिंग

All New Hyundai Creta 2020 Launch Date: हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) को स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) क्रेटा (SUV Creta) के लिये एक सप्ताह के भीतर 10,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई है. नई क्रेटा अगले सप्ताह बाजार (16 मार्च) में पेश की जाएगी. ग्राहक कंपनी की वेबसाइट या डीलरशिप के जरिए इसकी बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपये में करा सकते हैं. हुंडई ने Auto Expo 2020 में सेकंड जनरेशन Creta को अनवील किया था. ग्राहकों को इसमें नया इंजन लाइन अप, नया एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन, नए वे बेहतर फीचर्स और कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे.

HMIL के डायरेक्टर (सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज) तरुण गर्ग ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘हमें देश में अपने विभिन्न केंद्रों पर ग्राहकों से गाड़ी को लेकर पूछताछ मिल रही है.’’ उन्होंने कहा कि नई क्रेटा आरामदायक, स्मार्ट प्रौद्योगिकी, बेहतर प्रदर्शन, अत्याधुनिक कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं से लैस है.’’ कंपनी के अनुसार, पिछले कुछ सालों में हुंडई क्रेटा ने नया बेंचमार्क बनाया है. यह भारतीय ग्राहकों के लिए एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया है. देशभर में क्रेटा के 4.6 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं. अब कंपनी नए मानकों के साथ नई क्रेटा को ला रही है.

आ रही है नई Hyundai Verna, जारी हुआ टीजर; Maruti Ciaz, Toyota Yaris और Honda City को देगी टक्कर

हुंडई अपनी नई क्रेटा को 16 मार्च को लॉन्च करने जा रही है. यह 5 नए BS-VI पावरट्रेड आप्शन में बाजार में आएगी. इनमें 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन हैं. दोनों में ही 6 स्पीड मैनुअल एंड आटोमैटिक ट्रांसमिशन, और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी विकल्प मिलेगा.

नई क्रेटा में वॉयस कंट्रोल स्मार्ट पेनोरेमिक सनरूफ, एडवांस्ड LED हेडलैम्प, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, बॉस साउंड सिस्टम (8 स्पीकर्स) समेत कई फीचर्स मिलेंगे. नई क्रेटा में ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड, एयर प्यूरिफायर, पैडल शिफ्टर और रिमोट इंजन स्टार्ट भी मिलेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.