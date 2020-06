लॉकडाउन के बावजूद नई क्रेटा की बुकिंग 30000 के पार, डीजल मॉडल की डिमांड ज्यादा

2020 Hyundai Creta booking: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने मंगलवार को कहा कि उसकी क्रेटा के नए वर्जन की बुकिंग 30,000 को पार कर चुकी है. कंपनी ने इसे इसी साल 16 मार्च को पेश किया था. कंपनी ने एक बयान में कहा कि मई में क्रेटा की बिक्री सबसे अच्छी रही है. वहीं 30,000 बुकिंग के साथ इसने एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक फिर से जमाई है. नई क्रेटा की टक्कर Kia Seltos, MG Hector और Tata Harrier से है.

कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस निदेशक तरुण गर्ग ने कहा कि क्रेटा के नए वर्जन में कई ऐसी बातें थी जो इससे पहले इस सेगमेंट की किसी कार में नहीं थी. इसलिए बाजार ने इसको हाथोंहाथ लिया. कोविड-19 संकट जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी क्रेटा की बुकिंग 30,000 इकाई को पार करना एक बड़ी उपलब्धि है. नई क्रेटा की कीमत 9.99 लाख से लेकर 17.20 लाख रुपये रुपये के बीच है.

उन्होंने बताया कि नई क्रेटा में 50 फीसदी से ज्यादा बुकिंग BSVI डीजल मॉडल के लिए हैं. इससे साफ पता चलता है कि ग्राहकों को भरोसा कंपनी की BSVI डीजल तकनीक पर बढ़ा है. नई क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसमें 1.5L पेट्रोल, 1.4L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन विकल्प शामिल हैं.

नई क्रेटा में हुंडई की ब्लूलिंक (BlueLink) टेक्नोलॉजी है. इसे कंपनी ने सबसे पहले Venue SUV में दिया था. नई क्रेटा में ब्लूलिंक टेक्नोलॉजी का नया वर्जन अतिरिक्त फीचर्स के साथ आएगा. जैसे ‘हैलो ब्लूलिंक’ वेक अप कमांड. ‘हैलो ब्लूलिंक’ वेक अप कमांड से सनरूफ ओपन व क्लोज, सीट वेंटिलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल- टेंपरेचर, फैन स्पीड कंट्रोल, विंड डायरेक्शन, एयर इनटेक टाइप कंट्रोल (फ्रेश/सर्कुलेशन) आदि फीचर्स को एक्सेस किया जा सकेगा. वॉइस कमांड देकर भारत के पब्लिक हॉलिडे की जानकारी, लाइव क्रिकेट स्कोर जाना जा सकेगा.

नई हुंडई क्रेटा में 4 सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स पैडल शिफ्टर्स, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में रिमोट इंजन स्टार्ट और रियर ​सीट हैडरेस्ट कुशन होंगे. नई क्रेटा की सेकंड रो सीट 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट होंगी. इंटीरियर्स के अन्य फीचर्स में विंडो सनशेड, सीट हैडरेस्ट कुशन, यूएसबी चार्जर, एलईडी रीडिंग लैंप्स और सेंटर आर्मरेस्ट शामिल हैं.

नई हुंडई क्रेटा में तीन ड्राइविंग मोड- इको, कंफर्ट और स्पोर्ट मिलेंगे. स्नो, सैंड और मड मोड के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल होगा. कार में 7 स्पीड डीसीटी वेरिएंट मिलेगा. नई हुंडई क्रेटा 3 साल/अनलिमिटेड किमी, 4 साल/60000 किमी या 5 साल/50000 किमी के वारंटी विकल्पों के साथ आएगी. कंपनी नई क्रेटा के साथ 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस, ब्लूलिंक सब्सक्रिप्शन और मैप अपडेट्स और 15 दिन की होम विजिट (शुभारंभ) भी देगी.

