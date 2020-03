नई Honda City के फीचर्स आए सामने, अप्रैल में होगी लॉन्च

होंडा (Honda) 7th जनरेशन सिटी ला रही है. इंटरनेट पर इसके वेरिएंट्स और कुछ फीचर्स सामने आए हैं. नई होंडा सिटी को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया जाएगा. यह सेडान बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और पेट्रोल व डीजल इंजन दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगी. TeamBHP की एक रिपोर्ट से सामने आया है कि नई होंडा सिटी तीन वेरिएंट में पेश की जाएगी. हालांकि इन वेरिएंट के नाम क्या होंगे, यह अभी पता नहीं चला है. होंडा सिटी की टक्कर Toyota Yaris, Maruti Suzuki Ciaz, Hyundai Verna, Volkswagen Vento और Skoda Rapid से होगी.

नई होंडा सिटी में टायर प्रेश मॉनिटरिंग सिस्टम, अमेजन एलेक्सा इनेबल्ड टेलिमैटिक्स जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, VSA, 4 एयरबैग्स, 5 हैडरेस्ट्स, सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और बिल्कुल नए यूजर इंटरफेस के साथ 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा.

नई होंडा सिटी में बिल्कुल नया 1.5 लीटर DOHC VTEC पेट्रोल इंजन रहेगा. साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT गियरबॉक्स मिलने की संभावना है. डीजल इंजन मौजूदा 1.5 लीटर i-DTEC मोटर रह सकता है, हालांकि यह बीएस6 कंप्लायंट होगा. होंडा डीजल इंजन के साथ अमेज की तरह ​नई सिटी में भी CVT की पेशकश कर सकती है.

Source: TeamBHP

