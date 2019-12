आ रही है 2020 Kia K5 (Optima), 286hp तक की पावर; जानें इंजन और फीचर्स की डिटेल

Kia मोटर्स ने दक्षिण कोरिया में पिछले माह अपनी बिल्कुल नई Kia K5 (Optima) को पेश किया था. अब इस सेडान के बारे में कंपनी ने अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई है. पहले मिली जानकारी के मुताबिक, Kia K5 अपनी पुरानी जनरेशन से ज्यादा चौड़ी और लंबी है, हालांकि इसकी हाइट कम की गई है. इस सेडान की लंबाई 4,905mm, चौड़ाई 1,860 mm और हाइट 1,445mm है. इसके अलावा व्हीलबेस 2,850mm तक है.

ताजा जानकारी में किया मोटर्स ने Kia K5 के इंजन, ट्रांसमिशन विकल्पों और फीचर्स का खुलासा किया है. दक्षिण कोरिया और उत्तरी अमेरिका में Kia K5 में 1.6 लीटर T-GDi इंजन मिलेगा. साथ में कंपनी की कंटीन्यूअसली वेरिएबल वॉल्व ड्यूरेशन (CVVD) टेक्नोलॉजी रहेगी. यह इंजन 178hp पावर और 265Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकेगा.

मार्केट के आधार पर अन्य इंजन विकल्पों में 150hp/192Nm आउटपुट वाला 2.0 लीटर MPI इंजन और कंटीन्यूअसली वेरिएबल वॉल्व लिफ्ट (CVVL) टेक्नोलॉजी के साथ 158hp/196Nm आउटपुट वाला 2.0 लीटर इंजन शामिल हैं. इसके अलावा 191hp/246Nm आउटपुट वाला 2.5 लीटर GDi इंजन भी मिलेगा.

K5 GT वेरिएंट भी होगा, जो उत्तरी अमेरिका में उपलब्ध होगा. इसमें 2.5 लीटर T-GDi टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 286hp पावर और 422Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. K5 GT केवल 6.6 सेकंड में 100kmph की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगी. K5 में हाइब्रिड इंजन विकल्प भी रहेगा.

ये सभी इंजन विकल्प 6 या 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेंगे. 2.5 लीटर T-GDi इंजन के साथ कंपनी का नया 8 स्पीड वैट डबल क्लच ट्रांसमिशन (8DCT) सिस्टम भी रहेगा. नई Kia K5 सेडान में 5 ड्राइविंग मोड Smart, Comfort, Eco, Sport और Custom उपलब्ध होंगे.

फॉरवर्ड कॉलिशन अवोइडेंस ​असिस्ट (FCA), ब्लाइंड स्पॉड ​व्यू मॉनिटर​, सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉड कॉलिशन अवोइड असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, हाइवे ड्राइविंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग, रियर व्यू मॉनिटर, रिवर्स पार्किंग कॉलिशन अवोइडेंस असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक कॉलिशन अवोइडेंस असिस्ट, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट, 9 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM) और इलेक्ट्रॉनिक स्टे​बिलिटी कंट्रोल.

