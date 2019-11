2 मिनट में कार के अंदर की एयर हो जाएगी क्लीन; AIIMS, IIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया प्रॉडक्ट

इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई शहर पॉल्युशन से जूझ रहे हैं. बाहर हवा की गुणवत्ता खराब होने से हर जगह हवा में पॉल्युशन के कण मौजूद हैं. घर के अंदर तो एयर प्योरिफायर लगाकर हवा को साफ बनाया जा सकता है. लेकिन कार का क्या? कार के अंदर भी कम समय में शुद्ध हवा उपलब्ध हो सके, ​इस दिशा में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, IIT और सिंगापुर ​यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक पहल की है.

रिसर्चर्स ने एक कार एयर सैनिटाइजर ईजाद किया है, जो WHO मानक के अनुसार 2 मिनट में कार के अंदर की हवा को शुद्ध करता है. इसका नाम ‘एयरलेन्स’ है. यह प्रॉडक्ट एक्टिव मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, IIT और सिंगापुर ​यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स पर्सपियन इनोवेशन नामक एक कंपनी का संचालन करते हैं. इसी कंपनी ने एयरलेन्स कार एयर सैनिटाइजर की पेशकश की है.

पर्सपियन इनोवेशन के निदेशक डॉ. शशिरंजन के मुताबिक, जब कोई कार के अंदर बैठता है तो उसे लगता है कि वह प्रदूषण से बचा है लेकिन सच तो यह है कि कार के अंदर की हवा बाहर की तुलना में खराब होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कार के एसी सिस्टम के अंदर ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो पीएम 2.5, पीएम 10 और हवा के अन्य प्रदूषकों को फिल्टर कर सके. इसके चलते बाहर की प्रदूषित हवा अंदर आती रहती है.

आगे कहा कि एयरलेन्स एक प्रॉडक्ट नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है, जिसका उद्देश्य हवा को शुद्ध और स्वस्थ बनाना है. इसमें हवा के सभी प्रदूषकों को हटाने की खूबी है. ट्रेडिशनल फिल्टर के विपरीत एयरलेन्स एयरफ्लो को अवरुद्ध नहीं करता और हवा को मूल रूप से प्रवाहित होने देता है. यह प्रॉडक्ट पराग के कण, रोगाणु, जीवाणु, पीएम 2.5 आदि से भी बचाता है.

डॉ. रंजन के मुताबिक, WHO के हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर 23 सेकंड में 1 जीवन खो जाता है. हम हर​ दिन 12000 लीटर हवा का इस्तेमाल सांस लेने के लिए करते हैं. अगर यह साफ नहीं हुई तो शरीर को नुकसान पहुंचता है. वायु प्रदूषण, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा प्रभाव डालता है. वायु प्रदूषण से दिल की बीमारी, फेफड़े का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, स्ट्रोक, मितली, सिरदर्द आदि हो सकता है.

Airlens CAS- कार एयर सेनिटाइजर को भारतीय वैज्ञानिकों भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन किया है. तकनीकी रूप से इसे किसी भी कार में आसानी से लगाया जा सकता है. यह कार एसी वेंटिलेशन सिस्टम से जुड़ा होता है और कार के डैशबोर्ड या बोनट के अंदर कहीं भी छिपाया जा सकता है. इसे किसी अन्य डिवाइस पर स्विच करने का झंझट नहीं है.

मेक इन इंडिया के तहत भारत में इस एयरलेन्स की कीमत 999 रुपये मात्र है. यह औसतन 6 माह आराम से चलता है. अलग-अलग कार मॉडल के लिए एयरलेन्स के अलग-अलग मॉडल हैं. एयरलेन्स दिल्ली-NCR में सभी प्रमुख ऑटोमोबाइल वर्कशॉप व शोरूम और अमेजन, फ्लिपकार्ट और airlens.in पर उपलब्ध है.

