Tata Motors की कारें जनवरी से हो रही महंगी, अभी 1.65 लाख रु तक सस्ते में खरीदने का मौका

टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने बुधवार को अपनी सभी यात्री वाहनों (Passengers Vehicles) की कीमतों में जनवरी से बढ़ोत्तरी का एलान किया है. कंपनी अपने पोर्टफोलियो को BS 6 में अपग्रेड कर रही है. कीमतें बढ़ने से अपग्रेडेशन के चलते कंपनी पर पड़ने वाला दबाव कम होगा. हालांकि अभी टाटा की कार सस्ते में खरीदने का मौका है क्योंकि कंपनी कुछ मॉडल्स पर 1.65 लाख रुपये तक के फायदों की पेशकश कर रही है.

इससे पहले मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपने सभी मॉडल की कीमतें उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए जनवरी 2020 से बढ़ाने का एलान किया था. टाटा मोटर्स हैचबैक टिआगो (Tiago) से एसयूवी हैरियर (SUV Harrier) तक की बिक्री भारतीय मार्केट में करती है. इनकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 4.39 लाख रुपये से 16.85 लाख रुपये के बीच है. टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट (पैसेंजर व्हीकलस बिजनेस यूनिट) मयंक पारीक ने पीटीआई से एक इंटरव्यू में कहा कि BSVI प्रोडक्ट आ रहे हैं. कीमतें जनवरी से बढ़ जाएंगी. उन्होंने मूल्यवृद्धि कितनी होगी, इसकी जानकारी नही दी.

मयंक पारीक का कहना है कि हम कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं. आमतौर पर यदि कोई बदलाव होता है कीमतें 10,000 से 15,000 रुपये के बीच बढ़ सकती हैं. फिलहाल इंडस्ट्री के सामने दो चुनौतियां हैं. पहला, BS 6 अपग्रेडेशन और दूसरा कमोडिटी की बढ़ती कीमतों का दबाव. भारत में बीएस6 एमिशन नॉर्म्‍स 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले हैं.

कंपनी साल के आखिर में अपना स्टॉक खाली करने के उद्देश्य से कुछ मॉडल पर भारी छूट की पेशकश कर रही है. इसके तहत कॉम्पैक्ट हैचबैक टिआगो (Tiago) पर 75,000 रुपये का डिस्काउंट, टिगोर (Tigor) पर 1 लाख रुपये तक छूट, सब-कॉम्पैक्ट SUV नेक्सान (Nexon) पर 1.07 लाख रुपये तक छूट, हेक्सा (Hexa) पर 1.65 लाख रुपये तक के फायदे और कॉम्पैक्ट SUV हैरियर (Harrier) पर 65,000 रुपये के फायदे मिल रहे हैं.

इससे पहले, मंगलवार को देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपने सभी मॉडल की कीमतें जनवरी 2020 से बढ़ाने का एलान किया था. मारुति का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते कंपनी कीमतों बढ़ा रही है. Toyota, Mahindra & Mahindra और Mercedes-Benz जैसी कार कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही हैं.

हुंडई मोटर इंडिया और होंडा कार्स इंडिया ने हालांकि जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है. लेकिन, जब उकी बीएस6 मॉडल बाजार में आएंगे तब कीमतों बढ़ोतरी होगी. यानी, हुंडई और होंडा बीएस6 मॉडल लॉन्च करने के साथ ही कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी.

