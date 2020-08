200 kmph की स्पीड से भरती है फर्राटा, नाम है ‘Dracula S-800’

पंजाब के दो नवयुवकों ने एक ऐसी मोटरसाइकिल तैयार की है, जो 200-220 किमी प्रति घंटा की स्पीड के साथ हवा से बातें करती है. इस बाइक की सबसे हटके बात यह है कि इसमें मारुति 800 का इंजन इस्तेमाल हुआ है. इस धांसू बाइक को नाम दिया गया है ‘Dracula S-800’. भारत में Harley-Davidson जैसी लार्ज क्रूजर बाइक के दीवानों की संख्या कम नहीं है लेकिन ऐसी बाइक्स की ऊंची कीमतों के कारण इन्हें खरीदने का हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता है. लिहाजा सामने आते हैं इनोवेशन, क्रिएटिविटी और मॉडिफिकेशन. ऐसा ही कुछ देविंदर और हरसिमरन नाम के पंजाब के दो युवकों ने किया.

देविंदर और हरसिमरन की उम्र 18 और 20 साल है. दोनों पंजाब के भोगपुर के गहलरान गांव के हैं. इन दोनों नवयुवकों ने अपने लिए घर पर ही एक बिग क्रूजर बाइक बनाई और उसे Dracula S-800 नाम दिया. ऐसा करने में उन्हें एक माह का वक्त और लगभग 2 लाख रुपये लगे. Dracula S-800 की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मारुति 800 के इंजन को लगाया गया है. हालांकि Dracula S-800 पहली बाइक नहीं है, जिसमें मारुति 800 का इंजन लगा है. इससे पहले भी इस तरह के बाइक मॉडिफिकेशन हो चुके हैं.

सिंह भाइयों ने ​इस बाइक में विभिन्न व्हीकल्स के पार्ट्स व कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है. उदाहरण के तौर पर फ्रेम, ब्रेक्स, सस्पेंशन, हैंडलबार आदि Bajaj Pulsar 220 से लिए गए हैं, चेनसेट रॉयल एनफील्ड बुलेट का है और इंडीकेटर्स KTM बाइक के हैं. सिंह भाइयों का कहना है कि Dracula S-800 200-220 km/h तक की स्पीड पकड़ने में सक्षम है.

देविंदर और हरसिमरन दोनों अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं लेकिन दोनों को मोटरसाइकिल्स से लगाव है. बता दें कि व्हीकल्स में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन भारत में प्रतिबंधित है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी अच्छा बाजार है. भले ही सिंह भाई इस बाइक को हाइवेज पर न चला सकें लेकिन निश्चित ही अपनी इस पहली कोशिश से उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा.

