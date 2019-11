Renault Triber के बढ़ गए दाम, जानिए अब कितने ज्यादा पड़ेंगे चुकाने

अगस्त 2019 में लॉन्च हुई Renault Triber की कीमतें बढ़ गई हैं. कंपनी ने इस 7 सीटर के बेस मॉडल को छोड़ अन्य सभी वेरिएंट के दाम बढ़ाए हैं. Triber के बेस मॉडल RXE की एक्स शोरूम कीमत अभी भी 4.96 लाख रुपये ही है. वहीं RXL वेरिएंट की कीमत बढ़कर 5.59 लाख, RXT की 6.09 लाख और RXZ की 6.63 लाख रुपये हो गई है.

लॉन्च के वक्त RXL वेरिएंट की कीमत 5.49 लाख, RXT की कीमत 5.99 लाख और RXZ की कीमत 6.49 लाख रुपये थी. Renault Triber की टक्कर Hyundai Grand i10 NIOS, Maruti Suzuki Swift और Ford Figo से है.

Triber पांच रंगों- मस्टर्ड यलो, इलेक्ट्रिक ब्लू, रेड, सिल्वर और व्हाइट में उपलब्ध है. Triber की लंबाई 3990 mm, चौड़ाई 1739 mm और हाइट 1643 mm है. इसका व्हीलबेस 2636 mm है. Triber वैसे तो 7 सीटर कार है लेकिन इसकी थर्ड रो सीट्स को पूरी तरह से हटाकर इसे 5 सीटर कार में तब्दील किया जा सकता है. ऐसे में इसकी बूट कैपेसिटी 624 लीटर हो जाएगी. वहीं थर्ड-रो सीट्स के साथ बूट स्पेस 84 लीटर है.

Renault Triber में 1.0 लीटर, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है. यह इंजन 72 hp पावर और 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. इस इंजन का माइलेज 20 kmpl है, जो ARAI ​सर्टिफाइड है. अभी Triber का इंजन BS—4 कंप्लायंट है लेकिन कंपनी आगे चलकर इसे BS—6 कंप्लायंट बनाएगी. साथ में इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी पेशकश की जाएगी.

Triber के इंटीरियर में LED डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसे फर्स्ट इन क्लास कहा जा रहा है. इसके अलावा इसमें सिल्वर एक्सेंट के साथ ड्युअल टोन डैशबोर्ड, एप्पल कारप्ले व एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करने वाला 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ हैंड्स फ्री स्मार्ट कार्ड एक्सेस, टिल्ट एडजस्टेबल थ्री स्पोक स्टी​यरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, पावर विंडोज आदि फीचर्स दिए गए हैं. इसमें थर्ड-रो पैसेंजर्स के लिए भी एयर वेंट्स हैं. सेंकड रो की सीट्स स्लाइड और फोल्ड हो जाती हैं. ट्रिम के हिसाब से फीचर्स में अंतर हो सकता है.

Triber के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ट्रिपल एज क्रोम फ्रंट ग्रिल, प्रोजेक्टर हैडलैंप्स व LED DRLs फीचर शामिल हैं. इसके अलावा इसके एक्सटीरियर में कुछ फर्स्ट इन क्लास फीचर्स भी हैं, जिनमें faux स्किड प्लेट्स, रूफ रेल्स विद लोड कैरिंग कैपेसिटी, मशीन कट 14 inch अलॉय व्हील्स, फ्लेर्ड व्हील आर्क्स के साथ व्हील क्लैडिंग और ईगल बीक टेल लैंप्स शामिल हैं. ट्रिम के हिसाब से फीचर्स में अंतर हो सकता है.

Renault Triber के टॉप RXZ ट्रिम में 4 एयरबैग्स मिलेंगे. इसके अलावा सभी वेरिएंट्स में EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट वॉर्निंग, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग अनलॉक, ड्युअल एयरबैग्स आदि सेफ्टी फीचर्स हैं.

