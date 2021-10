5 upcoming CNG cars in India: पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच लॉन्च हो सकती है ये सीएनजी कारें, जानिए क्या है इनकी खूबियां

5 upcoming CNG cars in India: देश में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतें अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. ऐसे में आम लोगों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल महंगा पड़ रहा है. यही वजह है कि अब नए कार खरीदार कॉम्पैक्ट कार स्पेस में वैकल्पिक ईंधन की तलाश कर रहे हैं, ताकि उनके जेब का बोझ कुछ कम हो सके. ऐसे कार खरीदारों के लिए CNG वैरिएंट एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. कार निर्माताओं ने भी स्वीकार किया है कि CNG, पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ता है इसलिए लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है. इसे ध्यान में ऱखते हुए कई कंपनियों ने भारतीय बाजार में CNG कार लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. हम यहां आपको ऐसे ही पांच CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है. कंपनी स्विफ्ट के सीएनजी वैरिएंट पर काम कर रही है. इसके इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उतारे जाने की संभावना है. कंपनी फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट वाले कार की पेशकश कर रही है. कहा जा रहा है कि कंपनी आने वाले समय में अपने कई पॉपुलर हैचबैक, सिडैन और मिड साइज एसयूवी कारों के सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर सकती है.

मारुति सुजुकी एक अन्य कार डिजायर को भी सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर सकती है. सब-4 मीटर सेडान अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है. यह वर्तमान में पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. कई खरीदार इसका डीजल वैरिएंट खरीदना चाहते हैं, ताकि प्रति किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की जा सके. इस चिंता को दूर करने के लिए, मारुति सुजुकी डिजायर का सीएनजी वैरिएंट विकसित कर रही है. कंपनी इसके लॉन्च की तारीख को लेकर चुप है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है.

हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विटारा ब्रेज़ा का एक सीएनजी वेरिएंट भी जल्द लॉन्च हो सकता है. इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प केवल VXI ट्रिम में पेश किए जाने की संभावना है. इसका सेटअप Ertiga CNG जैसा ही होगा. इसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है. कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जेनरेशन ब्रेजा में कई तरह के कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा, इसमें फीचर्स भी अपडेट किए जाएंगे.

मारुति सुजुकी के अलावा टाटा मोटर भी सीएनजी कारों पर बड़ा दांव लगा रही है. कंपनी अपनी सबसे छोटी पेशकश टियागो पर काम कर रही है. इसे जल्द ही फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के विकल्प के साथ पेश किया जा सकता है. कंपनी ने टाटा टियागो के सीएनजी वेरिएंट की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसे कई बार स्पॉट किया गया है. टाटा टिआगो कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है.

Tiago – Tigor पर आधारित कॉम्पैक्ट सेडान को भी जल्द ही फ़ैक्टरी-फिटेड CNG किट के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. हालाँकि, कंपनी ने इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है. कहा जा रहा है कि इसे इस साल त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च किया जा सकता है.

(Article: Mohit Bhardwaj)

