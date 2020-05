2000 रु तक महंगे हो गए ये 5 स्कूटर; Honda, TVS, Hero, Yamaha ने बढ़ाई कीमतें

कोविड19 महामारी से जूझते हुए अब टूव्हीलर कंपनियों ने धीरे-धीरे ​प्रॉडक्शन और बिक्री फिर शुरू की है. इसके साथ ही कुछ कंपनियों ने अपने प्रॉडक्ट्स के दाम में बढ़ोत्तरी भी की है. इसके चलते कुछ बाइक्स तो महंगी हुई ही हैं, साथ ही चुनिंदा स्कूटरों की कीमतों में भी 2000 रुपये तक का इजाफा हो गया है. स्कूटरों के दाम बढ़ाने वालों में हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, यामाहा और टीवीएस शामिल हैं. आइए जानते हैं, इन कंपनियों ने किन स्कूटर मॉडल्स की कीमतें बढ़ाई हैं…

Dio होंडा का भारत में दूसरा बेस्ट सेलिंग स्कूटर है. Honda Dio BSVI एक न्यू जनरेशन मॉडल है. इस स्कूटर की बिक्री दो वेरिएंट्स में होती है, जिनकी कीमत 59990 रुपये से शुरू थी. लेकिन अब दाम बढ़ जाने के बाद Honda Dio BSVI की एक्स शोरूम कीमत 60542 रुपये से शुरू है, जो 552 रुपये ज्यादा है. स्कूटर के डीलक्स वेरिएंट की कीमत 63892 रुपये हो गई है. Honda Dio BSVI में 110cc, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 7.79hp पावर और 9Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

इस स्कूटर के दाम हीरो मोटोकॉर्प ने 1300 रुपये से भी ज्यादा बढ़ाए हैं. Maestro Edge 125 के ड्रम ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 67950 रुपये से बढ़कर अब 69250 रुपये हो गई है. डिस्क ब्रेक वेरिएंट के दाम 70150 रुपये से बढ़कर 71450 रुपये हो गए हैं. Maestro Edge 125 में 125cc, BSVI, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड इंजन है. यह 9hp पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में i3S टेक्नोलॉजी भी है.

हीरो Destini 125 BSVI स्कूटर की बिक्री दो वेरिएंट LX और VX में होती है. इनकी कीमत क्रमश: 1000 और 1300 रुपये बढ़ी है. अब Destini 125 LX की एक्स शोरूम कीमत 65310 और VX की 68100 रुपये हो गई है. इस स्कूटर में 125cc इंजन है, जो 9hp पावर और 10.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी है.

TVS Jupiter BSVI रेंज की कीमत 61449 रुपये से शुरू थी. अब कीमतें बढ़ने पर इस स्कूटर की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत Jupiter BSVI वेरिएंट के लिए 62062 रुपये, Jupiter ZX BSVI के लिए 64062 रुपये और Jupiter Classic BSVI वेरिएंट के लिए 68562 रुपये हो गई है. इस तरह कीमतों में बढ़ोत्तरी 650-2000 रुपये तक की है. TVS Jupiter BS6 का 110cc इंजन 7.37hp पावर और 8.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

बिल्कुल नए Yamaha Ray-ZR 125 स्कूटर को साल 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था. इस स्कूटर के फ्रंट ड्रम वर्जन की एक्स शोरूम कीमत अब बढ़कर 67,530 रुपये हो गई है, डिस्क ब्रेक वर्जन की कीमत अब 70,530 रुपये है. इस तरह यह स्कूटर अब 800 रुपये महंगा हो गया है. Yamaha Ray-ZR 125 में 125cc इंजन है. यह 8.2hp पावर और 9.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का कहना है कि स्कूटर 58kmpl माइलेज देता है.

Yamaha एक और मॉडल Ray-ZR Street Rally की भी बिक्री करती है. इसकी कीमत भी 800 रुपये बढ़ी है. यह मॉडल अब 71,530 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध होगा.

