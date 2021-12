Upcoming Cars in India 2022: अगले साल की शुरुआत में भारत में आने वाली हैं ये शानदार कारें, जानें इनकी खूबियां

Upcoming Cars in India 2022: अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसके नए मॉडलों के लिए फिलहाल इंतजार करना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हमने कारों की एक लिस्ट साझा की है. इस लिस्ट में उन कारों को शामिल किया गया है, जो अगले साल बाजार में दस्तक देंगी. इसमें फेसलिफ़्टेड मॉडल समेत 5 नई कारों को शामिल किया गया है, जो अगले साल 2022 में लॉन्च हो सकते हैं. इनमें हैचबैक, माइक्रो-एसयूवी, सेडान, MPV और 7-सीटर एसयूवी शामिल हैं.

इस लिस्ट में टॉप पर स्कोडा स्लाविया है. इस कार को हाल ही में अनवेल किया गया है. नई स्कोडा स्लाविया कार रैपिड और यहां तक कि फर्स्ट जनरेशनल स्कोडा ऑक्टेविया कार से भी बड़ी है. फीचर की बात करें तो इसमें रैपिड की तुलना में ज्यादा बेहतर फीचर दिए गए हैं. इसका डाइमेंशन भी अच्छा है. इसे अपनी कैटेगरी में सबसे लंबा व्हीलबेस मिलता है, साथ ही इसमें सेगमेंट में सबसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट भी है. इसे अगले साल की पहली तिमाही तक लॉन्च किया जा सकता है. पॉवरट्रेन विकल्पों में 1.0L TSI और 1.5L TSI शामिल होंगे, जो इसे देश की सबसे पावरफुल C-सेगमेंट सेडान बनाता है.

नई Kia Carens 16 दिसंबर, 2021 को भारत में अपना वर्ल्ड प्रीमियर करेगी, यानी इस दिन इस नई कार से पर्दा उठने वाला है. यह अगले साल बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा. दक्षिण कोरियाई कार निर्माता किया के अनुसार, Carens में तीन पंक्तियों में बैठने की जगह होगी, जिसमें सात लोग बैठ सकेंगे. इसमें सेल्टोस के समान मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. Kia Carens का निर्माण आंध्र प्रदेश में कंपनी की अनंतपुर फैसिलिटी में किया जाएगा. Kia Carens 16 दिसंबर 2021 को भारत में अपनी वैश्विक शुरुआत करेगी, जबकि आधिकारिक लॉन्च 2022 की पहली तिमाही में होगा.

अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनी जीप Jeep Meridian को साल 2022 की शुरुआत में लॉन्च करने के लिए तैयार है. 7-सीटर एसयूवी Jeep Meridian के अगले साल तक शोरूम में आने की उम्मीद है. इसकी तस्वीरे पहले ही इंटरनेट पर उपलब्ध हैं. इसे हाल ही में दक्षिण अमेरिकी बाजारों में जीप ‘कमांडर’ के रूप में लॉन्च किया गया था. इसे दो इंजन विकल्पों 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 2.0-लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है.

फिलहाल Citroen भारतीय बाजार में सिर्फ सी5 एयरक्रॉस बेच रही है. हालांकि, कंपनी ने अपने अगले प्रोडक्ट – C3 को अनवेल कर दिया है. कहा जा रहा है कि इसे अगले साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतार दिया जाएगा. Citroen सी3 को टाटा पंच को टक्कर देगी. इसमें वर्टिकली-स्प्लिट हेडलैम्प्स होंगे, जबकि रियर डोर हैंडल विंडो फ्रेम पर फिक्स होंगे. C3 के 2021 की पहली छमाही तक बाजार में आने की उम्मीद है.

टोयोटा यारिस के इस बार हैचबैक के रूप में वापसी करने की संभावना है. यारिस सेडान के शोरूम में फिर से देखे जाने की संभावना नहीं है. दुनिया भर में बिकने वाली Yaris हैचबैक को कार निर्माता लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. Yaris हैचबैक को टेस्टिंग के दौरान कई बार देश में देखा गया है. एक बार लॉन्च होने के बाद, यह मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 Nios आदि को टक्कर देगी.

(Article: Mohit Bhardwaj)

