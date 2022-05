2023 Range Rover Sport भारत में पेश, शुरुआती कीमत 1.64 करोड़, चेक करें डिटेल

नई 2023 Range Rover Sport एसयूवी को भारत में चार वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें – SE, HSE, ऑटोबायोग्राफी और फर्स्ट एडिशन शामिल हैं.

Land Rover ने अपनी नई SUV 2023 Range Rover Sport को भारत में पेश कर दिया है.

2023 Range Rover Sport SUV: Land Rover ने अपनी नई SUV 2023 Range Rover Sport को भारत में पेश कर दिया है. कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर इस एसयूवी को कीमतों के साथ अपनी भारत की वेबसाइट पर लिस्ट किया है. हाल ही में कंपनी ने अपनी नई SUV कार Range Rover Sport से पर्दा उठाया है. नई थर्ड जनरेशन रेंज रोवर स्पोर्ट कार में अहम बदलावों के साथ कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. नई 2023 रेंज रोवर स्पोर्ट की कीमत भारत में 1.64 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. नई 2023 Range Rover Sport एसयूवी को भारत में चार वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें – SE, HSE, ऑटोबायोग्राफी और फर्स्ट एडिशन शामिल हैं. Electric Vehicle Safety Tips: इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग की घटनाओं से बढ़ी चिंता, क्या है वजह और कैसे करें बचाव अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमत बेस SE वैरिएंट की कीमत 1.64 करोड़ रुपये रखी गई है. वहीं रेंज-टॉपिंग फर्स्ट एडिशन वर्ज़न की कीमत 1.84 करोड़ रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. अगर आप नई 2023 Range Rover Sport एसयूवी को खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्री-बुकिंग कर सकते हैं. इसकी डिलीवरी नवंबर 2022 में शुरू होने की उम्मीद है. वैरिएंट का नाम कीमत (एक्स-शोरूम) Dynamic SE 3.0D 1.64 करोड़ रुपये Dynamic HSE 3.0D 1.71 करोड़ रुपये Autobiography 3.0D 1.81 करोड़ रुपये First Edition 3.0D 1.84 करोड़ रुपये 2022 Toyota Fortuner GR Sport भारत में जल्द होगी लॉन्च, इस दमदार SUV में क्या है खास डिजाइन और इंजन ऑप्शन डिजाइन की बात करें तो 2023 Range Rover Sport एसयूवी फ्लैगशिप फिफ्थ जनरेशन की रेंज रोवर एसयूवी से इंस्पायर्ड है, जिसे पिछले साल पेश किया गया था. आगे की तरफ, इसमें LED DRLs के साथ स्लिम ऑल-एलईडी हेडलैंप मिलते हैं. साइड प्रोफाइल साफ-सुथरी दिखती है और यह मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलती है. पीछे की तरफ, इसमें फिर से स्लिम एलईडी टेललैंप्स हैं और बीच में रेंज रोवर की बैजिंग है. पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो लैंड रोवर इंडिया की वेबसाइट पर रेंज रोवर स्पोर्ट के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ केवल 3.0-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड डीजल यूनिट के बारे में बताया गया है. यह 3.0-लीटर 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 346 hp की पावर और 700 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि, वेबसाइट में पेट्रोल मोटर के स्पेसिफिकेशन का भी उल्लेख है और इसकी कीमतों का खुलासा बाद में होने की उम्मीद है. (Shakti Nath Jha)

