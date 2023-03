2023 Hyundai Verna भारत में लॉन्च, Maruti Suzuki Ciaz, Skoda Slavia से टक्कर, चेक करें कीमत समेत सभी डिटेल्स

Hyundai Motor India ने आखिरकार नई छठी पीढ़ी की Verna पेश कर दी है. 2023 Hyundai Verna को भारत में 10.90 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है

2023 Hyundai Verna launched in India: गाड़ी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी अगले महीने की शुरुआत में शुरू होगी.

2023 Hyundai Verna launched in India: Hyundai Motor India ने आखिरकार नई छठी पीढ़ी की Verna पेश कर दी है. 2023 Hyundai Verna को भारत में 10.90 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी अगले महीने की शुरुआत में शुरू होगी. नई 2023 Hyundai Verna की कीमत नई 2023 Hyundai Verna की कीमत 10.90 लाख रुपये से लेकर 17.38 लाख रुपये तक रखी गई है. यह ध्यान देने योग्य है कि सभी मध्यम आकार की Sedan केवल पेट्रोल मॉडल हैं और उनमें डीजल इंजन नहीं मिलता है. Hyundai Verna की कट्टर प्रतिद्वंद्वी, Honda City की कीमत पेट्रोल वेरिएंट के लिए 11.49 लाख रुपये से 15.97 लाख रुपये और हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 18.89 लाख रुपये से 20.39 लाख रुपये के बीच है. बजाज की नई Pulsar NS160 और Pulsar N160 में से कौन है आपके लिए बेहतर, चेक करें कीमत, इंजन समेत ये खूबियां इन गाड़ियों से टक्कर Maruti Suzuki Ciaz सबसे सस्ती मध्यम आकार की सेडान है और इसकी कीमत 9.20 लाख रुपये से लेकर 12.19 लाख रुपये तक है. स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन वर्टस की कीमत भी लगभग समान है. जहां स्लाविया की कीमत 11.29 लाख रुपये से लेकर 18.40 लाख रुपये तक है, वहीं वर्टस की कीमत 11.32 लाख रुपये से लेकर 18.42 लाख रुपये तक है, सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं. इंजन और गियरबॉक्स नई 2023 Hyundai Verna को दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश कर रही है. इसमें 1.5-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 113 बीएचपी और 144 एनएम का टार्क विकसित करता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक आईवीटी के साथ जोड़ा जाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter