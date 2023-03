2023 Bajaj Pulsar 220F: बजाज पल्सर 220F नए अपडेट के साथ लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, चेक करें खूबियां

2023 Bajaj Pulsar 220F: बढ़ती डिमांड को देखते हुए मामूली अपडेट्स के साथ बजाज पल्सर 220F को फिर से बिक्री के लिए बाजार में उतारा गया है.

कंपनी ने अप्रैल 2022 में अपने इस सेमी-फेयर्ड बाइक Bajaj Pulsar 220F को बंद कर दिया था.

Bajaj Pulsar 220F Price & Features: बजाज ऑटो ने अपने पल्सर 220F बाइक को फिर से देश में लॉन्च किया है. भारतीय बाजार में नए अपडेट के साथ कंपनी ने 2023 Bajaj Pulsar 220F बाइक पेश की जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये है. अप्रैल 2022 में बजाज ने अपने इस सेमी-फेयर्ड बाइक Pulsar 220F को बंद कर दिया गया था. मांग को देखते हुए कंपनी ने मामूली अपडेट्स के साथ Bajaj Pulsar 220F को फिर से बिक्री के लिए बाजार में उतारा है. 2023 Bajaj Pulsar 220F: कीमत और इन बाइक्स से है मुकाबला बजाज ऑटो ने अपनी 2023 बजाज पल्सर 220F बाइक को सिंगल वैरिएंट में पेश की है. कंपनी ने नई बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये रखी है. बजाज ने पल्सर 220F को डिस्पैच करना शुरू कर दिया है. जल्द ही देश भर में कंपनी के सभी अधीकृत डीलर सेंटर पर यह बाइक उपलब्ध होगी. नई पल्सर 220F का सीधे किसी बाइक से मुकाबला नहीं है लेकिन बजाज ऑटो की यह बाइक बाजार में मौजूद TVS Apache RTR 200 4V, Bajaj Pulsar F250 समेत अन्य को अप्रत्यक्ष रूप से टक्कर देगी. राहुल गांधी की सजा को बीजेपी ने ठहराया सही, कहा- अपने बयान से ओबीसी समाज को दी ‘गाली’ 2023 Bajaj Pulsar 220F: क्या है नया? डिजाइन की बात करें तो नई बजाज पल्सर 220F बाइक काफी हद तक अपने पिछले एडिशन के जैसी दिखती है. 2023 बजाज पल्सर 220F में सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 220cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 8,500 RPM पर 20 bhp का पावर और 7,000 RPM पर 18.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. बजाज के इस लेटेस्ट बाइक में इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इस साल पहली अप्रैल से देश में BS 6 फेज 2 और RDE मानक लागू हो जाएगा. इसे देखते हुए ऑटो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अपडेट के साथ पेश कर रही हैं. संबंधित एमीशन नियम को ध्यान में रखकर बजाज ऑटो ने अपनी इस नई बाइक को OBD-2 के अनुरूप बाजार में पेश की है. New Tax Regime: 7 लाख से ज्यादा इनकम वालों को राहत, वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में किया ये बदलाव 2023 Bajaj Pulsar 220F: हार्डवेयर और फीचर्स Bajaj Pulsar 220F ज्यादा स्टाइलिश बाइक नहीं है हालांकि इसमें तमाम जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. बजाज के इस बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की साइड में डुअल गैस-चार्ज रियर शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमे स्टैंडर्ड तौर पर सिंगल-चैनल ABS के साथ दोनों छोर पर डिस्क ब्रेक दिया गया है. बजाज की नई पल्सर 220F बाइक एनालॉग टैकोमीटर और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लैस है. (Article : Shakti Nath Jha)

