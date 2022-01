2022 Yezdi Roadster की पांच ऐसी खूबियां, जो इस बाइक को बनाती हैं शानदार, जानें डिटेल

Yezdi की तीनों बाइक्स में से Roadster सबसे सस्ती है. इस आर्टिकल में इस बाइक के बारे में ऐसी 5 चीजें बताई गई है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए.

आइकॉनिक टू व्हीलर कंपनी Yezdi की भारतीय बाजार में वापसी हो गई है.

2022 Yezdi Roadster: आइकॉनिक टू व्हीलर कंपनी Yezdi की भारतीय बाजार में वापसी हो गई है. महिंद्रा के स्वामित्व वाली क्लासिक लीजेंड्स ने तीन नई बाइक्स Roadster, Scrambler और Adventure को भारत में एक बार फिर लॉन्च किया है. इन बाइक्स को 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है. इन तीनों बाइक्स में Yezdi Roadster सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है. इस आर्टिकल में, हमने नई 2022 Yezdi Roadster के बारे में ऐसी 5 चीजें बताई है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. Yezdi Roadster: इंजन स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेसन Yezdi Roadster इंजन 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड पावर 7,300 आरपीएम पर 29.2 एचपी टार्क 6,500 आरपीएम पर 29 एनएम गियरबॉक्स 6 स्पीड नई Yezdi Roadster को BS6 इंजन के साथ पेश किया गया है. यह 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड, DOHC इंजन द्वारा संचालित है. यह मोटर 7,300 RPM पर अधिकतम 29.2 hp की पावर और 6,500 RPM पर 29 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में ट्विन एग्जॉस्ट हैं. Delhivery IPO: दिग्गज सप्लाई चेन कंपनी के 7460 करोड़ के आईपीओ को मंजूरी, इश्यू से जुड़ी पूरी डिटेल्स यहां जानिए Yezdi Roadster: डायमेंशन डायमेंशन Yezdi Roadster लंबाई N.A. चौड़ाई N.A. ऊंचाई N.A. व्हीलबेस 1440 mm वजन 184 kg सीट हाइट 790 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 175 mm फ्यूल टैंक कैपिसिटी 12.5 लीटर Yezdi की नई Roadster मोटरसाइकिल डबल-क्रैडल फ्रेम पर बेस्ड है. सस्पेंशन ड्यूटी के लिए इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनो-शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. बाइक में आगे की तरफ 320 मिमी डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 240 मिमी यूनिट दिया गया है. इसमें ड्यूल-चैनल ABS भी स्टैण्डर्ड है. रोडस्टर के फ्रंट में 18-इंच का टायर और रियर में 17-इंच का टायर मिलता है. ये ट्यूबलेस टायर हैं और बाइक में अलॉय व्हील मिलते हैं. Stock Tips: लिस्टिंग के महज पांच महीने में इस कंपनी के शेयर पहुंचे दोगुने भाव पर, मार्केट एक्सपर्ट्स ने आगे भी तेजी की जताई संभावना फीचर्स और कलर ऑप्शन Yezdi रोडस्टर को डार्क और क्रोम वर्जन में पेश कर रही है. डार्क वर्जन स्मोक ग्रे, स्टील ब्लू और हंटर ग्रीन कलर्स में उपलब्ध है, जबकि क्रोम वर्जन को सिन सिल्वर और गैलेंट ग्रे रंगों में पेश किया गया है. फीचर्स की बात करें तो रोडस्टर को एक ऑल-एलईडी हेडलैंप, एलईडी टेल लैंप, एक छोटा / लंबा वाइज़र, बार-एंड मिरर और फोर्क कवर गैटर मिलता है, जो कि वेरिएंट पर निर्भर करता है. प्राइस नई 2022 Yezdi रोडस्टर के डार्क वर्जन की भारत में कीमत 1.98 लाख रुपये से 2.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि क्रोम वर्जन की रिटेल कीमत 2.06 लाख रुपये है. नई Yezdi रोडस्टर Jawa Forty-Two 2.0, Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Meteor 350, Honda H’ness CB350 जैसे बाइक्स को टक्कर देती है. (Article: Shakti Nath Jha)

