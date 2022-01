2022 Yamaha FZ-S डीलक्स लॉन्च, 1.18 लाख रुपये है कीमत, जानें खूबियां

Yamaha Motor India ने नई 2022 Yamaha FZ-S FI का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है. इसके अलावा, कंपनी ने इसका एक डीलक्स वेरिएंट भी लॉन्च किया है.

Yamaha Motor India ने अपनी अपडेटेड FZ-S सीरीज को लॉन्च कर दिया है.

2022 Yamaha FZ-S Deluxe: Yamaha Motor India ने साल 2022 की शुरुआत के साथ अपनी अपडेटेड FZ-S सीरीज को लॉन्च कर दिया है. नई 2022 Yamaha FZ-S FI को आज भारत में 1.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) की कीमत के साथ लॉन्च किया गया. इसके अलावा, यह बाइक अब एक नए रेंज-टॉपिंग डीलक्स वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) तय की गई है. 2022 Yamaha FZ-S Deluxe में न्यू कलर स्कीम, बॉडी पैनल पर नए ग्राफिक्स और LED टर्न इंडिकेटर्स समेत कई शानदार फीचर मिलते हैं. Kia Carens की बुकिंग नए साल में 14 जनवरी से होगी शुरू, जानें इस शानदार कार की खूबियां मिलेंगे शानदार फीचर्स Yamaha ने FZ-S में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं जिसकी वजह से बाइक अब ज्यादा आकर्षक हो गया है. उदाहरण के लिए, मोटरसाइकिल में अब एक एलईडी टेललैंप दिया गया है. इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट दो कलर शेड्स – मैट रेड और डार्क मैट ब्लू के साथ आता है.

दूसरी ओर, नए डीलक्स वेरिएंट में एलईडी टेललैंप, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, नए बॉडी ग्राफिक्स और कलर्ड व्हील मिलते हैं.

FZ-S के दोनों वैरिएंट को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर के साथ लॉन्च किया गया है.

नई Yamaha FZ-S FI डीलक्स को तीन कलर स्कीम में पेश किया गया है- मेटैलिक ब्लैक, मेजेस्टी रेड और मेटैलिक ग्रे. पहले वाले दो कलर शेड्स में नई डुअल-टोन ब्राउन और ब्लैक कलर की सीट भी मिलती है. Year Ender 2021: इस साल Yamaha R15 V4 से Suzuki Hayabusa तक लॉन्च हुईं ये 5 शानदार बाइक्स, जानें इनकी खूबियां इंजन में कोई बदलाव नहीं मोटरसाइकिल के मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई Yamaha FZ-S में वही पुराना BS6 कंप्लायंट 149cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है. यह मोटर 7,250 आरपीएम पर 12.2 एचपी की अधिकतम पावर और 5,500 आरपीएम पर 13.6 एनएम की अधिकतम टॉर्क जनरेट करती है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. सस्पेंशन ड्यूटी के लिए, मोटरसाइकिल में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनो-शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. इसमें दोनों छोर पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और सिंगल-चैनल ABS भी मिलता है. (Article: Shakti Nath Jha)

