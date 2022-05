2022 TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के तीन नए वैरिएंट्स लॉन्च, ज्यादा रेंज के साथ मिलेंगे एडवांस फीचर्स, चेक डिटेल

iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को तीन नए वैरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें iQube, iQube S और iQube ST शामिल हैं.

TVS मोटर कंपनी ने अपने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के तीन नए वैरिएंट्स लॉन्च किए हैं.

TVS iQube Electric Scooter: TVS मोटर कंपनी ने अपने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के तीन नए वैरिएंट्स लॉन्च किए हैं. iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को शुरुआत में साल 2020 में लॉन्च किया गया था. अब साल 2022 में इसे अपडेट करते हुए TVS ने अपने कस्टमर्स को तीन वैरिएंट और 10 कलर ऑप्शन दिए हैं. 2022 TVS iQube की कीमत 98,564 रुपये (ऑन-रोड, दिल्ली) से शुरू होती है. iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को तीन नए वैरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें iQube, iQube S और iQube ST शामिल हैं. Realme Narzo 50 5G और Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च, 48MP के कैमरे के साथ मिलेगी 5,000mAh की बैटरी डिजाइन समेत अन्य खूबियां डिजाइन की बात करें तो इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और स्कूटर में अभी भी वही राउंडेड पैनल और एक एलईडी लाइट सेटअप है. हालांकि, पहले iQube केवल एक ही सफेद रंग में उपलब्ध था, लेकिन अब आप इसे तीन रंगों में खरीद सकेंगे. S और ST मॉडल में आगे की तरफ थोड़ी बड़ी विंडस्क्रीन भी मिलती है. टीवीएस ने इस अपडेट के साथ iQube की रेंज में बड़ा सुधार किया है और इसके टॉप स्पीड को भी बढ़ाया है. पिछले मॉडल की टॉप स्पीड 78kmph थी. वहीं, उसमें 75 किमी की रेंज का दावा किया गया था. अब, iQube के बेस और S मॉडल में 100 किमी की रेंज का दावा किया गया है. वहीं, इनकी टॉप स्पीड 78 किमी प्रति घंटे है. इसके अलावा, iQube के एसटी मॉडल में 140 किमी की रेंज का दावा किया गया है और इसकी टॉप स्पीड 82 किमी प्रति घंटे है. इन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बैटरियां भी पहले की तरह IP67 सर्टिफाइड हैं. ये AIS 156 सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं, जिससे इस्तेमाल करने के लिए सेफ हैं. Odysse V2, V2+ इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, 150 किमी रेंज के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, चेक डिटेल मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स iQube के स्टैंडर्ड और S मॉडल में 5 इंच का कलर टीएफटी डिस्प्ले मिलता है जबकि एसटी मॉडल में 7 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है. कस्टमर्स चाहें तो इस डिस्प्ले को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ करवा सकते हैं या बिल्ट इन थीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके अलावा, आप इन स्कूटरों को अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कॉल अलर्ट, नेविगेशन व फोन की बैटरी की स्थिति जान सकते हैं. इसमें 5-वे जॉयस्टिक और Amazon Alexa का उपयोग करके स्कूटर के साथ इंटरेक्शन का विकल्प भी है. इस अपडेट के साथ टीवीएस चार्जिंग को फास्ट करने के लिए तीन अलग-अलग चार्जिंग विकल्प दे रहा है. अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमत और डिलीवरी TVS iQube – 98,564 रुपये

TVS iQube S – 1,08,690 रुपये

TVS iQube ST – इसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है. हालांकि, 999 रुपये में इसे रिज़र्व किया जा सकता है. ये सभी कीमतें ऑन-रोड, दिल्ली हैं. टीवीएस के अनुसार, नए iQube और iQube S इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी, जबकि ST वेरिएंट की डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी. (इनपुट- Express Drives)

