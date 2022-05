2022 Triumph Tiger 1200 एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 19.19 लाख रुपये, चेक डिटेल

2022 Triumph Tiger 1200 को चार वैरिएंट्स में खरीदा जा सकता है, जिसमें प्रो वेरिएंट- जीटी प्रो और रैली प्रो व लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स- जीटी एक्सप्लोरर और रैली एक्सप्लोरर शामिल हैं.

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया (Triumph Motorcycles India) ने भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर बाइक टाइगर 1200 (Tiger 1200) को लॉन्च कर दिया है.

2022 Triumph Tiger 1200: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल इंडिया (Triumph Motorcycles India) ने भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर बाइक टाइगर 1200 (Tiger 1200) को लॉन्च कर दिया है. नई 2022 Triumph Tiger 1200 बाइक को 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है. इस बाइक को चार वैरिएंट्स में खरीदा जा सकता है, जिसमें प्रो वेरिएंट – जीटी प्रो और रैली प्रो व लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स – जीटी एक्सप्लोरर और रैली एक्सप्लोरर शामिल हैं. Tiger 1200 बाइक के लॉन्च के बाद ट्रायम्फ के पास अब नौ बाइक्स के साथ भारत में सबसे मजबूत एडवेंचर मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो है. कंपनी ने कहा कि टाइगर एडवेंचर सीरीज में अब स्पोर्ट 660, 850 स्पोर्ट, 900 जीटी, 900 रैली, 900 रैली प्रो, 1200 जीटी प्रो, 1200 रैली प्रो, 1200 जीटी एक्सप्लोरर और 1200 रैली एक्सप्लोरर शामिल हैं. Triumph Tiger 1200 के अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमत टाइगर 1200 जीटी प्रो – 19,19,000 रुपये

टाइगर 1200 जीटी एक्सप्लोरर – 20,69,000 रुपये

टाइगर 1200 रैली प्रो – 20,19,000 रुपये

टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर – 21,69,000 रुपये 2022 Mahindra Scorpio-N एसयूवी 27 जून को होगी लॉन्च, जबरदस्त लुक के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स ट्रायम्फ टाइगर 1200 में क्या है खास नए ट्रायम्फ टाइगर 1200 के जीटी वर्ज़न अधिक रोड-फोकस्ड है और इसमें 19/18-इंच का अलॉय-व्हील सेटअप व 7.9-इंच का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. जबकि रैली वैरिएंट्स में स्पोक व्हील्स के साथ 21/18-इंच का सेटअप और 8.7 इंच का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. जीटी और रैली ट्रिम्स के एक्सप्लोरर वर्ज़न में एक बड़ा, 30-लीटर फ्यूल टैंक है, जबकि प्रो वेरिएंट में 20-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. पुराने मॉडल की तुलना में कई अहम अपडेट नए ट्रायम्फ टाइगर 1200 बाइक में पुराने मॉडल की तुलना में कई अहम अपडेट किए गए हैं. जैसे- पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट एंड, बेहतर ऑफ-रोड हैंडलिंग, पुराने ट्विन लाइट सेटअप की जगह एक सिंगल एलईडी यूनिट और एक फुल-कलर TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इसके अलावा, ट्रायम्फ ने नए टाइगर 1200 को एक नया रियर स्विंगआर्म और सस्पेंशन सेटअप दिया है, वहीं इस बाइक में बोल्ट-ऑन सबफ्रेम मिलता है. पिलियन फुटपेग बोल्ट-ऑन भी हैं और इन्हें हटाया जा सकता है. Hero Splendor+ XTEC भारत में लॉन्च, कीमत 72,900 रुपये, मिलेंगे कई बेहतरीन हाई-टेक फीचर्स फीचर्स और इंजन फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में एक ब्लाइंड स्पॉट रडार, ऑफ-रोड और ऑफ-रोड प्रो सहित पूरी तरह से कस्टमाइजेबल राइडर मोड, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, हीटेड ग्रिप्स, शोआ सेमी एक्टिव सस्पेंशन समेत कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इंजन की बात करें तो 2022 टाइगर 1200 में 1160cc, T-प्लेन इंजन मिलता है जो स्लिप असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की मदद से 148 bhp और 130 Nm का टार्क जनरेट करता है. सभी वेरिएंट में एक बाइ-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर मिलता है. भारत में, नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 का मुकाबला BMW GS 1250, Honda Africa Twin और the Ducati Multistrada V4 से है. (Rajkamal Narayanan)

