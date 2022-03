2022 Toyota Glanza Facelift में आखिर क्या है खास, जानें इस कार की 5 ऐसी खूबियां, जो इसे बनाती है शानदार

नई 2022 Toyota Glanza Facelift को भारत में 6.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है.

Toyota India ने हाल ही में फेसलिफ़्टेड Glanza को देश में लॉन्च किया है.

2022 Toyota Glanza Facelift: Toyota India ने हाल ही में फेसलिफ़्टेड Glanza को देश में लॉन्च किया है. नई 2022 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट (2022 Toyota Glanza Facelift) को भारत में 6.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. Glanza को पहली बार जून 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसमें कई अपडेट किए गए हैं. इस आर्टिकल में हमने नई 2022 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के बारे में 5 ऐसी अहम चीजें बताई हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. 2022 Toyota Glanza Facelift: डिजाइन और कलर ऑप्शन टोयोटा ग्लैंजा, मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) का एक रीब्रांडेड वर्ज़न है. हालांकि, इस बार इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जो इसे बलेनो से अलग करते हैं. उदाहरण के लिए, इसमें Camry जैसी ग्रिल और बोल्ड क्रोम एक्सेंट के साथ बंपर, एलईडी डीआरएल के साथ नए एलईडी हेडलैंप आदि मिलते हैं. नई ग्लैंजा को पांच कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसमें – Sportin Red, Enticing Silver, Insta Blue, Gaming Grey और Cafe White शामिल हैं. Honda Motorcycle ने बनाया रिकॉर्ड, दुनियाभर में एक्सपोर्ट किए 30 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर 2022 Toyota Glanza Facelift: डायमेंशन और कैपिसिटी स्पेसिफिकेशन 2022 Toyota Glanza लंबाई 3990 mm चौड़ाई 1745 mm ऊंचाई 1500 mm व्हीलबेस 2520 mm ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm बूट स्पेस 318 लीटर फ्यूल टैंक कैपिसिटी 37 लीटर 2022 Toyota Glanza Facelift: इंडीरियर और फीचर्स नई 2022 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एंड्रॉयड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और 40+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ एक नया 9.0-इंच स्मार्ट प्लेकास्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा, इसमें एक हेड-अप डिस्प्ले, एक 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, एक ऑल-एलईडी लाइटिंग सिस्टम, एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, और छह एयरबैग, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट भी मिलते हैं. Tata Altroz Automatic कार भारत में लॉन्च, 8.10 लाख रुपये शुरुआती कीमत, चेक करें फीचर्स समेत पूरी डिटेल 2022 Toyota Glanza Facelift: इंजन और ट्रांसमिशन नई 2022 टोयोटा ग्लैंजा में 1.2-लीटर के-सीरीज़ डुअल जेट, डुअल VVT पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसमें फ्यूल इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट / स्टॉप सिस्टम है. यह 88.5 hp की पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी के साथ आता है. कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी माइलेज 22 किमी प्रति लीटर है. स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन के चलते इसमें तेल की खपत कम होती है और कॉर्बन कम उत्सर्जित होता है. 2022 Toyota Glanza Facelift: प्राइस और टक्कर की अन्य गाड़ियां नई 2022 टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट को चार ट्रिम लेवल्स E, S, G, और V में पेश किया गया है. इसकी कीमतें 6.39 लाख रुपये से शुरू होती हैं और 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. नई टोयोटा ग्लैंजा के लिए प्री-बुकिंग पहले से ही खुली है और कोई भी इस प्रीमियम हैचबैक को 11,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. यह Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20, Tata Altroz और Honda Jazz को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

