2022 Royal Enfield Scram 411 की पांच खूबियां, जो इसे बनाती हैं शानदार, जानें क्या है खास

2022 Royal Enfield Scram 411: इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2.03 लाख रुपये से शुरू होकर 2.08 लाख रुपये तक जाती है.

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने कुछ दिनों पहले ही अपनी नई बाइक हिमालयन-बेस्ड Scram 411 को लॉन्च किया है.

2022 Royal Enfield Scram 411: रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने कुछ दिनों पहले ही अपनी नई बाइक हिमालयन-बेस्ड Scram 411 को लॉन्च किया है. रॉयल एनफील्ड की इस नई बाइक को कुल सात कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें व्हाइट फ्लेम, सिल्वर स्पिरिट, ब्लेज़िंग ब्लैक, स्काईलाइन ब्लू, ग्रेफाइट रेड, ग्रेफाइट ब्लू और ग्रेफाइट येलो शामिल हैं. नाम से ही पता चलता है कि नई रॉयल एनफील्ड Scram 411 कंपनी की हिमालयन एडवेंचर बाइक पर बेस्ड है. इस बाइक की कीमत 2.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह 2.08 लाख रुपये तक जाती है. इस आर्टिकल में हम इस बाइक की पांच ऐसी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इसे खरीदना चाहिए. RE Scram 411: डिजाइन और कलर ऑप्शन रॉयल एनफील्ड Scram 411 में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जो इसे हिमालयन से अलग करते हैं. उदाहरण के लिए, जहां Himalayan में एक लॉन्ग विंडस्क्रीन मिलती है, वहीं Scram 411 में यह नहीं मिलती. इसके अलावा, इसमें सिंगल-पीस सीट, हेडलैंप के चारों ओर एक कास्ट मेटल काउल, एक ऑफ़सेट स्पीडोमीटर, एक एल्युमीनियम सिंप गार्ड, री-डिज़ाइन किए गए साइड पैनल, नए ग्रैब रेल आदि भी मिलते हैं. iVOOMi एनर्जी ने लॉन्च किए दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और Jeet, 82,999 रुपये है शुरुआती कीमत, चेक करें डिटेल RE Scram 411: डायमेंशन और कैपिसिटी स्पेसिफिकेशन RE Scram 411 लंबाई 2160 mm चौड़ाई 840 mm ऊंचाई 1165 mm व्हीलबेस 1455 mm सीट हाइट 795 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 200 mm कर्ब वेट (फ्यूल के बिना) 185 kg फ्यूल टैंक कैपिसिटी 15 लीटर RE Scram 411: इंजन और ट्रांसमिशन मैकेनिकल की बात करें तो रॉयल एनफील्ड Scram 411 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बाइक में वही 411cc, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो RE हिमालयन में है. पावर और टार्क के आंकड़ों में भी (24.3 एचपी और 32 एनएम) कोई बदलाव नहीं हुआ है. इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. RE Scram 411: टायर, ब्रेक और फीचर्स रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 में हिमालयन की 21-इंच यूनिट की तुलना में 19-इंच का छोटा फ्रंट टायर मिलता है. वहीं, पिछला टायर हिमालयन के समान ही 17-इंच यूनिट का है. ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए, इसमें फ्रंट में 310 मिमी डिस्क ब्रेक और रियर में 240 मिमी डिस्क यूनिट के साथ डुअल-चैनल ABS मिलता है. सस्पेंशन ड्यूटी को 190 मिमी ट्रैवल के साथ 41 मिमी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क द्वारा किया जाता है और इसे पीछे की तरफ एक मोनो-शॉक अब्जॉर्वर मिलता है. फीचर्स की बात करें तो स्क्रैम 411 में एक ऑफसेट स्पीडोमीटर मिलता है, जो Meteor 350 के समान है. इसके अलावा, कोई भी एसेसरीजके रूप में ट्रिपर नेविगेशन पॉड का विकल्प चुन सकता है. Tata Altroz Automatic कार भारत में लॉन्च, 8.10 लाख रुपये शुरुआती कीमत, चेक करें फीचर्स समेत पूरी डिटेल RE Scram 411: प्राइस और मुकाबले की दूसरी बाइक्स नई 2022 रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 की कीमत 2.03 लाख रुपये से 2.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है. इसके लिए बुकिंग और डिलीवरी दोनों ही शुरू हो गई है. इसका सीधा मुकाबला Yezdi Scrambler से है. हालांकि, इन-डायरेक्टली इसका मुकाबला Bajaj Dominar 250 और Suzuki Gixxer 250 जैसे बाइक्स से भी है. (Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.