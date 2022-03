2022 MG ZS EV Facelift : सिंगल चार्ज में तय होगा 480 किलोमीटर का सफर, 7 मार्च को लॉन्च हो रही इस कार में और भी हैं कई खूबियां

नई MG ZS EV को कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा कई बेहतरीन फीचर्स व बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

MG Motor India अपनी नई गाड़ी फेसलिफ़्टेड ZS EV को भारत में लॉन्च करने जा रही है.

2022 MG ZS EV Facelift : एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) अपनी नई गाड़ी फेसलिफ़्टेड ZS EV को भारत में लॉन्च करने जा रही है. 2022 MG ZS EV फेसलिफ्ट को भारत में 7 मार्च को लॉन्च किया जाना है. MG ZS EV को पहली बार जनवरी 2020 में भारत में लॉन्च किया गया था. 2021 की शुरुआत में इसे एक एक्सटेंडेड-रेंज पावरट्रेन और कुछ मामूली बदलावों के साथ अपडेट किया गया. अब, साल 2022 में कंपनी इस कार के एक और अपडेटेड वर्ज़न को लॉन्च करने की तैयारी में है. नई MG ZS EV को कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा कई बेहतरीन फीचर्स व बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. Upcoming Cars in March 2022: मार्च में लॉन्च होंगी Toyota Hilux से BMW X4 facelift तक ये शानदार गाड़ियां, जानें इनकी खूबियां सिंगल चार्ज में चलेगी 480 किमी सबसे पहले बात करते हैं पावरट्रेन की. नई MG ZS EV में अधिक रेंज के साथ बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. वर्तमान ZS EV में 44.5kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है. वहीं, फेसलिफ़्टेड मॉडल में 51kWh की बड़ी बैटरी हो सकती है. इसके सिंगल चार्ज में 480 किमी तक चलने की उम्मीद है. वर्तमान में ZS EV 143 hp की शक्ति और 353 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 2022 MG ZS EV को एक नया अवतार दिया गया है. चार्जिंग पोर्ट की स्थिति में बदलाव किया गया है. इसमें एलईडी डीआरएल के साथ नए शार्प एलईडी हेडलैंप और नए बंपर दिए गए हैं. ZS EV के साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं इसमें नए 17-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. Maruti Suzuki की बिक्री घटी तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के आंकड़ों में हुआ सुधार, फरवरी में ऑटो कंपनियों ने दिखाया मिला-जुला रूझान मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स अंदर की तरफ, नई ZS EV में कई अपडेट मिलने की उम्मीद है, जिसमें Android Auto, Apple CarPlay और MG की i-Smart कनेक्टेड कार तकनीक के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. MG इस कार में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) भी पेश कर सकता है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ शामिल हैं. लॉन्च होने के बाद यह गाड़ी, Tata Nexon EV, Hyundai Kona Electric आदि को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

