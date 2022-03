2022 Mercedes-Maybach S-Class भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 2.5 करोड़, जानें इस शानदार लग्जरी कार में क्या है खास

2022 Mercedes-Maybach S-Class को दो मॉडलों S 580 और S 680 में पेश किया गया है. मेबैक S 580 की कीमत 2.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) होगी.

लक्जरी कार बनाने वाली मर्सिडीज बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने देश में अपनी नई कार मेबैक एस-क्लास (Maybach S-Class) को लॉन्च कर दिया है.

2022 Mercedes-Maybach S-Class: लक्जरी कार बनाने वाली मर्सिडीज बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने भारत में अपनी नई कार मेबैक एस-क्लास (Maybach S-Class) को लॉन्च कर दिया है. नई Maybach S-Class की शुरुआती कीमत 2.5 करोड़ रुपये (एक्स शोरूम) है. कंपनी ने इस कार को दो मॉडलों S 580 और S 680 में पेश किया है. मेबैक S 580 का प्रोडक्शन भारत में ही होगा. इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) होगी. वहीं, S 680 को भारत में CBU के रूप में लाया जा रहा है और इसकी कीमत 3.2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. इस लग्जरी कार में क्या है खास नई Maybach S-Class में ऊपर की तरफ, बम्पर पर बड़े क्रोम वेंट्स के साथ एक बड़ी क्रोम ग्रिल दी गई है. इसका हेडलैम्प्स स्लीक है और इसमें ऑल-एलईडी सेटअप है जो एस-क्लास के समान है. S 580 में 19-इंच के अलॉय व्हील हैं, जबकि S 680 में 20-इंच के अलॉय व्हील हैं. S 680 में सिंगल और डुअल-टोन कलर स्कीम सहित कई विकल्प भी मिलते हैं. कस्टमर्स को यह जानकर खुशी होगी कि नया मेबैक एस-क्लास पार्किंग में सुविधा के लिए 360-डिग्री कैमरा के साथ आता है. इस फीचर के चलते, कार को कहीं भी पार्क करना आसान होगा. Skoda Slavia का 1.5-लीटर TSI वैरिएंट भारत में लॉन्च, 16.19 लाख रुपये शुरुआती कीमत, चेक करें डिटेल दो इंजन विकल्पों के साथ किया गया है लॉन्च पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, मर्सिडीज मेबैक एस-क्लास को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है – एक 4.0-लीटर, V8 और दूसरा 6.2-लीटर V12. S 580 मॉडल V8 इंजन के साथ आता है और 496bhp और 700Nm की पीक पावर जनरेट करता है. वहीं, S 680 का V12 इंजन 603bhp और 900Nm का टार्क जनरेट करता है. S 580 को 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 4.8 सेकंड और S 680 मॉडल को इसमें 4.5 सेकंड का समय लगता है. Upcoming Cars in March 2022: मार्च में लॉन्च होंगी Toyota Hilux से BMW X4 facelift तक ये शानदार गाड़ियां, जानें इनकी खूबियां मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स इस लक्ज़री सेडान में कई ड्राइविंग मोड हैं, जिसमें मेबैक मोड भी शामिल है जो सस्पेंशन को और अधिक आरामदायक बनाता है. यह लेवल 2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग क्षमताओं के साथ भी आता है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें कुल 13 एयरबैग मिलते हैं.

नई Maybach S-Class का इंटीरियर काफी बड़ा और आरामदायक है. पीछे के यात्रियों के लिए आगे की सीटों के पीछे दो स्क्रीन लगाए गए हैं और सेंटर आर्मरेस्ट में एक टैबलेट भी दिया गया है.

डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ा वर्टिकल डिस्प्ले है. यह टचस्क्रीन MBUX वॉयस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है. यूजर्स इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेटिंग के साथ अलग-अलग प्रोफाइल भी बना सकते हैं.

मेबैक एस-क्लास के केबिन के चारों ओर कुल 30 स्पीकर और 8 सीट रेज़ोनेटर लगे हैं. अन्य मर्सिडीज वाहनों की तरह ही बर्मेस्टर द्वारा साउंड सिस्टम प्रदान किया गया है. (Article: Aakash Paul)

