Maruti की नई एर्टिगा और XL6 के माइलेज का खुलासा, जानिए कितने में पड़ेगी ये कारें

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारतीय बाजार में XL6 प्रीमियम सिक्स-सीटर और एर्टिगा सेवेन-सीटर एमपीवी (मल्टी-पर्पज व्हीकल) का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था. इन दोनों ही गाड़ियों को कई अहम अपडेट्स के साथ पेश किया गया है. इन्हें कई नए फीचर्स और बदले लुक के साथ पेश किया गया. अब कंपनी ने इनके ऑफिशियल फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज का भी खुलासा कर दिया है. यहां नई 2022 मारुति सुजुकी XL6 और एर्टिगा फेसलिफ्ट के एआरएआई (ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) से प्रमाणित माइलेज के आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है. Top Mileage CNG Cars under ₹10 Lakh: ये सीएनजी कारें देती हैं 30 किमी से अधिक माइलेज, पेट्रोल-डीजल की महंगाई से मिलेगी राहत 2022 Maruti Suzuki XL6 Mileage स्पेशिफिकेशन XL6 इंजन 1.5-litre NA गियरबॉक्स 5-speed MT

6-speed AT माइलेज का दावा 20.97 kmpl

20.27 kmpl नई मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट के मैनुअल वैरिएंट का एआरएआई-सर्टिफाइड माइलेज 20.97 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक मॉडल का 20.27 किमी प्रति लीटर है. 2022 Maruti Suzuki Ertiga Mileage स्पेशिफिकेशन एर्टिगा इंजन 1.5-litre NA गियरबॉक्स 5-speed MT

6-speed AT माइलेज का दावा 20.51 kmpl

20.30 kmpl नई एर्टिगा फेसलिफ्ट का मैनुअल वैरिएंट का एआरएआई-सर्टिफाइड माइलेज 20.51 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक मॉडल का 20.30 किमी प्रति लीटर है. इन दोनों ही एमपीवीज की फ्यूल एफिशिएंसी लगभग समान है. 2022 Maruti Suzuki XL6, Ertiga Engine 2022 मारुति सुजुकी XL6 और एर्टिगा के इंजन समान हैं. दोनों में 1.5 लीटर वाला नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो अधिकतम 101 हॉर्स पटवर का पॉवर और 136.8 Nm का टॉर्क जेनेरेट करता है. इंजन में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स युक्त एक नई 6-स्पीड टॉर्क-कंवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है. एर्टिगा में सीएनजी का विकल्प भी है. 2022 Maruti Suzuki XL6, Ertiga Price नई 2022 मारुति सुजुकी XL6 की कीमत 11.29 लाख-14.55 लाख रुपये है जबकि एर्टिगा फेसलिफ्ट की कीमत 8.35 लाख-12.79 लाख रुपये है. ये दिल्ली के एक्स-शोरूम की कीमतें हैं. मान प्राइस रेंज में भारतीय बाजार में इन कारों की टक्कर सकिया Kia Carens, Mahindra Marazzo और कुछ अन्य सब-कांपैक्ट व मिड-साइज एसयूवी से है. (Article: Shakti Nath Jha)

