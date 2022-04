Ertiga vs Carens: मारुति सुजुकी की नई एर्टिगा लॉन्च, कैरेंस से हो रही तुलना, जानिए कीमत, माइलेज और खासियतों के हिसाब से कौन है बेहतर

Ertiga vs Carens: मारुति सुजुकी ने आज अपनी मल्टी पर्पज व्हीकल एर्टिगा के नए वर्जन को लॉन्च किया है. इसकी तुलना किया के कैरेंस से की जा रही है.

मारुति सुजुकी की नई एर्टिगा और किया कैरेंस के बीच तुलना कर अपनी खरीदारी का फैसला करें.

Ertiga vs Carens: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने आज (15 अप्रैल) अपनी मल्टी पर्पज व्हीकल एर्टिगा के नए वर्जन को लॉन्च किया है. इसकी कीमत 8.35-12.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखा गया है. इसकी तुलना किया के कैरेंस (Kia Carens) से की जा रही है. ऐसे में अगर इनमें से कोई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना बेहतर है. नीचे दोनों ही गाड़ियों की स्पेशिफिकेशंस की तुलना की जा रही है. CNG vs Petrol-Diesel vs E-Cars: पेट्रोल-डीजल की तरह ही CNG की कीमतों में आग, फिर भी यह है बेहतर विकल्प, ई-कार भी नहीं है मुकाबले में, जानिए क्यों? Maruti Ertiga vs Kia Carens: इंजन की खासियतें (सिर्फ पेट्रोल वैरिएंट) स्पेशिफिकेशंस एर्टिगा कैरेंस इंजन 1.5-litre NA 1.5-litre NA

1.4-litre turbo पॉवर 101 hp 113 hp

138 hp टॉर्क 136.8 Nm 144 Nm

242 Nm गियरबॉक्स 5-speed MT / 6-speed AT 6-speed MT

6-speed MT / 7-speed DCT मारुति सुजुकी की नई एर्टिगा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो अधिकतम 1.1 हॉर्स पॉवर और 136.8 Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है. इसमें पैडल शिफ्टर्स के साथ एक 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और एक नई 6-स्पीड टॉर्क-कंवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है.

वहीं किया कैरेंस की बात करें तो इसमें 113 हॉर्सपॉवर का 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिल और एक 138 हॉर्स पॉवर का 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मोटर है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स स्टैंडर्ड के तौर पर बना हुआ है. इसके अलावा इसमें 7-स्पीड डीसीटी (डुएल क्लच ट्रांसमिशन) वाला टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा रहा है. Maruti Ertiga vs Kia Carens: माइलेज स्पेशिफिकेशंस एर्टिगा कैरेंस इंजन 1.5-litre NA 1.5-litre NA

1.4-litre turbo गियरबॉक्स 5-speed MT

6-speed AT 6-speed MT

6-speed MT

7-speed DCT माइलेज का दावा 20.51 kmpl

20.30 kmpl 15.7 kmpl

16.2 kmpl

16.5 kmpl

मारुति सुजुकी एर्टिगा और किया कैरेंस के माइलेज की जानकारी ऊपर टेबल में इंजन और गियरबॉक्स वाइज दी जा रही है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एर्टिगा सीएनजी और कैरेंस डीजल वैरिएंट में भी उपलब्ध है लेकिन इसे तुलना में शामिल नहीं किया गया है. Maruti Ertiga vs Kia Carens: आकार डाइमेंशंस एर्टिगा कैरेंस लंबाई 4395 mm 4540 mm चौड़ाई 1735 mm 1800 mm ऊंचाई 1690 mm 1708 mm व्हीलबेस 2740 mm 2780 mm बूट स्पेस (सभी सीटें ऊपर) 209 litres 216 litres ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm 195 mm Maruti Ertiga vs Kia Carens: कीमत मेक एंड मॉडल एर्टिगा कैरेंस कीमत (एक्स-शोरूम) Rs 8.35 lakh – Rs 12.79 lakh Rs 9.59 lakh – Rs 17.69 lakh

मारुति सुजुकी की नई एर्टिगा फेसलिफ्ट की कीमत 8.35 लाख-12.79 लाख रुपये है जबकि किया कैरेंस की कीमत 9.59 लाख-17.69 लाख रुपये है. ये कीमतें दिल्ली के एक्स-शोरूम की हैं. (Article: Shakti Nath Jha)

