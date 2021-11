New-gen Maruti Suzuki Celerio: इन एक्सेसरीज पैकेज के ज़रिए कार को दे सकते हैं स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक, जानिए इनकी कीमत और खासियत

New-gen Maruti Suzuki Celerio: मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारतीय बाजार में न्यू जनरेशन की सेलेरियो को लॉन्च किया है. नई 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो की कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होती हैं और यह 6.94 लाख रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली तक जाती हैं. न्यू जनरेशन सेलेरियो को मुख्य रूप से युवाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. यह राउंडेड डिजाइन के साथ ही कई शानदार फीचर्स से लैस है. इसके अलावा, युवा खरीदारों को लुभाने के लिए कंपनी कार के साथ दो एक्सेसरी पैकेज भी पेश कर रही है. इस आर्टिकल में हमने 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो के एक्सेसरी पैकज की खासियतों और उनकी कीमतों के बारे में भी बताया है.

कंपनी न्यू जनरेशनल सेलेरियो के साथ दो अलग-अलग एक्सेसरी पैकज पेश कर रही है, जिसकी मदद से कार को ज्यादा बेहतर लुक दिया जा सकता है. ये दो एक्सेसरी पैकज हैं – एक्टिव & कूल (Active & Cool) और पेप्पी & स्टाइलिश (Peppy & Stylish). कंपनी का कहना है कि इस डिज़ाइन थीम को खास तौर पर ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस डिज़ाइन थीम का मकसद कार को ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक देना है. सिल्वर थीम के लिए Active & Cool एक्सेसरी पैकेज की कीमत 24,950 रुपये निर्धारित की गई है, वहीं इसके रेड थीम को आप 27,590 रुपये में खरीद सकते हैं. नई सेलेरियो के VXI, ZXI और ZXI+ ट्रिम्स को इस एक्सेसरी पैक से लैस किया जा सकता है. इस पैकेज के साथ आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसके बारे में ऊपर दिए गए टेबल में बताया गया है.

Peppy & Stylish डिजाइन थीम की बात करें तो यह भी बेस LXI वैरिएंट को छोड़कर सभी ट्रिम लेवल के लिए उपलब्ध है. Peppy & Stylish एक्सेसरी पैकेज की कीमत 26,590 रुपये है और इसमें चमकीले पॉप रंगों में कई उपयोगी एक्सेसरीज मिलती हैं. इस पैकेज में शामिल फीचर्स के बारे ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है. साथ ही बता दें कि कंपनी इन पैक्स के अलावा 100+ जेनुइन एक्सेसरीज भी दे रही है.

मारुति सुजुकी जेनुइन एक्सेसरीज वेबसाइट के ज़रिए या डीलरशिप पर एक कॉन्फिगरेटर की मदद से कोई भी अपनी कारों के लिए इन एक्सेसरीज और एक्सेसरी पैकेजों को खरीद सकता है. नई मारुति सुजुकी सेलेरियो में 1.0-लीटर K10C नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर मिलता है जो 65 hp की पावर और 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी (एजीएस) के साथ आता है. यह Hyundai Santro, Tata Tiago, Maruti Suzuki Wagon R आदि को टक्कर देती है.

(Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.