2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: कौन सी कार है आपके लिए बेस्ट, खरीदने से पहले जान लें इनकी खासियत

यहां हमने Brezza, Hyundai Venue और Tata Nexon की डिजाइन, कीमत, डायमेंशन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और इंजन के आधार पर तुलना की है. आइए जानते हैं कि इनमें से कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है.

Maruti Suzuki और Hyundai और Tata motors भारत की कार बनाने वाली दिग्गज कंपनियां हैं.

2022 Maruti Suzuki Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: Maruti Suzuki, Hyundai और Tata motors भारत की कार बनाने वाली दिग्गज कंपनियां हैं. जून महीने में Hyundai ने अपनी नई कार 2022 Hyundai Venue फेसलिफ्ट को 7.53 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया. वहीं, Maruti Suzuki ने विटारा ब्रेज़ा को अपडेट करते हुए 7.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर इसका नया वर्ज़न पेश किया है. इसके अलावा, Tata Nexon की बात करें तो इसे भारतीय बाजार में बेहद पसंद किया जा रहा है और यह बेस्ट सेलिंग SUV है. ये तीनों ही गाड़ियां कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है. यहां हमने इन तीनों गाड़ियों की डिजाइन, कीमत, डायमेंशन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और इंजन स्पेसिफिकेशन के आधार पर तुलना की है. आइए जानते हैं इन तीनों में से कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है. 2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: किसकी कितनी कीमत नई Brezza की कीमतें 7.99 लाख रुपये से शुरू होती हैं, जबकि एटी मॉडल की कीमत 10.96 लाख रुपये से 13.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. टाटा नेक्सॉन की कीमत 7.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो ब्रेज़ा से लगभग 45,000 रुपये सस्ती है, जबकि टॉप-स्पेक नेक्सॉन की कीमत 13.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो नई ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की तुलना में 7,000 रुपये सस्ती है. इसके अलावा, नई 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट की भारत में कीमत 7.53 लाख रुपये से 12.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है. 2022 Kia Seltos Facelift से उठा पर्दा, नए अंदाज़ और अपडेटेड फीचर्स के साथ भारत में जल्द होगी पेश 2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: डिजाइन की तुलना नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में अहम डिज़ाइन अपडेट किए गए हैं, जिसमें नई हेडलाइट्स, बंपर, ग्रिल, फॉग लैंप हाउसिंग और टेल लाइट शामिल हैं, जो कि ब्रेज़ा को मॉडर्न लुक देता है. Tata Nexon का डिज़ाइन वही है, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल इस SUV को कोई अहम अपडेट नहीं दिया है. Nexon में हाई स्टांस, हाई-सेट ग्रिल और वेस्टलाइन और उभरे हुए व्हील आर्च के साथ एक बेहतर बोनट मिलता है, जो Nexon को एक स्पोर्टी लुक देता है. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा थोड़ा लंबा और ऊंचा है, जिसका मतलब है कि इसमें अधिक लेग रूम और हेडरूम है, जबकि टाटा नेक्सन चौड़ा है, यानी इसमें बेहतर शोल्डर रूम है. Tata Nexon में भी ज्यादा बूट स्पेस मिलता है. Hyundai Venue फेसलिफ्ट की बात करें तो इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. यह Hyundai के ‘सेंसियस स्पोर्टीनेस’ डिजाइन के साथ आता है. आगे की तरफ, वेन्यू में बड़े पैमाने पर डार्क क्रोम ग्रिल है जो टर्न इंडिकेटर्स से घिरा हुआ है, जबकि एलईडी डीआरएल के साथ स्क्वैरिश हेडलैंप नीचे स्थित हैं. साइड प्रोफाइल में मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स हैं जबकि पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स हैं. 2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: डायमेंशन की तुलना डायमेंशन ब्रेजा फेसलिफ्ट टाटा नेक्सॉन हुंडई वेन्यू लंबाई 3,995 mm 3,993 mm 3995 mm चौड़ाई 1,790 mm 1,811 mm 1770 mm ऊंचाई 1,685 mm 1,606 mm 1617 mm व्हीलबेस 2,500 mm 2,498 mm 2500 mm ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm 190 mm बूट स्पेस 328 लीटर 350 लीटर 350 लीटर 2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स नई ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में चारों तरफ एलईडी लाइटें हैं, जिनमें फॉग लैंप, 16-इंच टायर, ऑटो हेडलैंप, रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना, प्लास्टिक क्लैडिंग और फ्रंट और रियर स्किड प्लेट शामिल हैं. अपडेट की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ एक नया 9.0-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉयस असिस्टेंट, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जिंग, एक HUD यूनिट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, रियर के लिए यूएसबी चार्जर, लेदर में लिपटा फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है. नेक्सॉन में 16 इंच के पहिये, बॉडी क्लैडिंग, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वाइपर हैं. वहीं, इंटीरियर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ 7.0 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स समेत बहुत कुछ मिलता है. दोनों एसयूवी आराम और सुविधा के मामले में लगभग समान हैं. नई Hyundai Venue में भी कई फीचर्स मिलते हैं, जिनमें कुछ सेगमेंट-फर्स्ट भी शामिल हैं. जबकि डैशबोर्ड के लेआउट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें एक नया डी-कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है. इसमें एंड्रॉयड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और 60+ ब्लूलिंक कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ ही, इसमें एलेक्सा और गूगल वॉयस असिस्टेंट के साथ होम टू कार (H2C) सपोर्ट, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत कई फीचर्स मिलते हैं. 2022 Kia Seltos Facelift से उठा पर्दा, नए अंदाज़ और अपडेटेड फीचर्स के साथ भारत में जल्द होगी पेश 2022 Brezza vs Hyundai Venue vs Tata Nexon: इंजन की तुलना मारुति सुजुकी ब्रेज़ा को माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है. इंजन को एक स्टैंडर्ड 5-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स के साथ एक ऑप्शनल 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है. Tata Nexon को 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन या 1.5-लीटर डीजल मोटर के साथ पेश किया गया है. गियरबॉक्स ऑप्शन में या तो 6-स्पीड मैनुअल या AMT शामिल हैं और इसमें तीन ड्राइव मोड मिलते हैं: सिटी, इको और स्पोर्ट. टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन ब्रेज़ा की तुलना में अधिक पावरफुल है, हालांकि, बाद वाला अधिक माइलेज देता है और इसमें नेक्सॉन के एएमटी की तुलना में एक नया 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक है. स्पेसिफिकेशन ब्रेजा (P) नेक्सॉन (P) नेक्सॉन (D) हुंडई वेन्यू (NA petrol) हुंडई वेन्यू (turbo-petrol) हुंडई वेन्यू (diesel) डिस्प्लेसमेंट 1.5 L 1.2 L 1.5 L 1.2 L 1.0L 1.5L पावर (bhp) 102 118 108 82bhp 118bhp 99bhp टार्क (nm) 137 170 260 113.8Nm 172Nm 240Nm गियरबॉक्स 5MT/6AT 6MT/6AMT 6MT/6AMT 5-speed MT 6-speed iMT / 7-speed DCT 6-speed MT Hyundai Venue के इंजन में तीन ड्राइव मोड मिलते हैं- नॉर्मल, इको और स्पोर्ट. इसमें 5-स्पीड एमटी के साथ 82 बीएचपी 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड आईएमटी और 7-स्पीड डीसीटी के साथ 118 बीएचपी 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6 स्पीड एमटी के साथ 98 एचपी 1.5-लीटर डीजल यूनिट मिलता है. यहां हमने टेबल के ज़रिए तीनों गाड़ियों के इंजन विकल्पों की जानकारी दी है. (इनपुट- Aakash Paul, Rajkamal Narayanan)

