2022 Maruti Suzuki Brezza में मिलेंगे कई बेहतरीन हाई-टेक फीचर्स, 30 जून को होगी लॉन्च, चेक डिटेल

2022 Maruti Suzuki Brezza में इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) समेत कई बेहतरीन हाई-टेक फीचर्म मिलेंगे.

2022 Maruti Suzuki Brezza: Maruti Suzuki इस हफ्ते भारत में अपनी नई कार Brezza को पेश करने की तैयारी में है. नई 2022 मारुति सुजुकी Brezza 30 जून को भारत में लॉन्च होने वाली है. लॉन्च से पहले कंपनी ने कार से जुड़ी कुछ ऐसी खूबियों का खुलासा किया है, जिन्हें एसयूवी के साथ पेश किया जाएगा. यहां हमने 2022 Maruti Suzuki Brezza से जुड़ी ऐसी ही टॉप 5 हाई-टेक फीचर्स के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि नई 2022 Maruti Suzuki Brezza को किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा. 2022 Maruti Suzuki Brezza की बुकिंग आज से शुरू, टोकन अमाउंट 11,000 रुपये, चेक डिटेल 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नई मारुति सुजुकी ब्रेजा में कस्टमर्स को 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलेगा. हालांकि यह एक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह फीचर कस्टमर्स को पसंद आएगा. इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरे की मदद से कार को आसानी से रिवर्स किया जा सकेगा. इलेक्ट्रिक सनरूफ अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेज़ा इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ आने वाली भारत की पहली मारुति कार होगी. इस फीचर को केवल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप-स्पेक ट्रिम्स पर पेश किए जाने की संभावना है और निश्चित रूप से यह फीचर युवा खरीदारों को आकर्षित करेगा. हेड-अप डिस्प्ले (HUD) नई 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में एक और दिलचस्प फीचर एचयूडी या हेड-अप डिस्प्ले मिलेगा. इस पर स्पीड, आरपीएम लेवल, फ्यूल इकनॉमी समेत कई अन्य अहम ड्राइविंग जानकारी डिस्प्ले होगी. 2022 Hyundai Tucson भारत में 13 जुलाई को देगी दस्तक, अगस्त में हो सकती है लॉन्च 6 एयरबैग मारुति सुजुकी ने नई ब्रेजा में बेहतर सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ टॉप-स्पेक ट्रिम्स पर छह एयरबैग मिलेंगे. बता दें कि ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पुरानी विटारा ब्रेजा को 4-स्टार रेटिंग मिली थी. कनेक्टेड कार टेक अंत में, इस लिस्ट में ब्रेज़ा की आखिरी दिलचस्प फीचर इसकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है. नई 2022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में 9.0 इंच का बड़ा स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें ऐप सपोर्ट के जरिए 40 से अधिक कनेक्टेड फंक्शन होंगे. 2022 Maruti Suzuki Brezza: इंजन और गियरबॉक्स नई 2022 Maruti Suzuki Brezza 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. यह मोटर 101 बीएचपी और 136.8 एनएम पीक टॉर्क डेवलप करता है. इंजन को 5-स्पीड एमटी और पैडल शिफ्टर्स के साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर एटी के साथ जोड़ा जाएगा. (Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.