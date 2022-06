2022 Maruti Suzuki Brezza कल होगी लॉन्च, जानिए संभावित कीमत समेत तमाम खूबियां

यहां हमने इस सब-कॉम्पैक्ट SUV की संभावित कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि इस कार में कौन सी खूबियां हो सकती हैं.

भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी नई कार Brezza को लॉन्च करने के लिए तैयार है.

2022 Maruti Suzuki Brezza: भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी नई कार Brezza को लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी इसे कल यानी 30 जून को लॉन्च करने जा रही है. नई 2022 Maruti Suzuki Brezza के लिए प्री-बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन और डीलरशिप दोनों पर उपलब्ध है. यहां हमने इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की संभावित कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बताया है. आइए जानते हैं कि इस कार में क्या खास है. 2022 Maruti Suzuki Brezza: एक्सटीरियर डिज़ाइन अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में कुछ बड़े डिज़ाइन अपडेट मिलेंगे. इस एसयूवी में एक नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल, ट्विन सी-आकार के एलईडी डीआरएल के साथ नए ऑल-एलईडी हेडलैंप, स्किड प्लेट के साथ अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और एलईडी टेललैंप होंगे. कंपनी इस एसयूवी को कई कलर स्कीम में भी पेश करेगी. 2022 Maruti Suzuki Brezza में मिलेंगे कई बेहतरीन हाई-टेक फीचर्स, 30 जून को होगी लॉन्च, चेक डिटेल 2022 Maruti Suzuki Brezza: इंजन और गियरबॉक्स नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में अपडेटेड 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि XL6 और Ertiga में भी है. यह मोटर 101 bhp की पावर और 136.8 Nm का पीक टॉर्क डेवलप करती है. इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स के साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा. 2022 Maruti Suzuki Brezza: हाई-टेक फीचर्स 2022 Maruti Suzuki Brezza में कई हाई-टेक फीचर्स देने की तैयारी है. इसमें एंड्रॉयड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले के साथ 9.0 इंच का बड़ा स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऐप सपोर्ट के जरिए 40 से ज्यादा कनेक्टेड फंक्शन मिलेंगे. कुछ अन्य हाई-टेक फीचर्स में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, एक हेड-अप डिस्प्ले (HUD), छह एयरबैग, एक 360-डिग्री पार्किंग कैमरा समेत बहुत कुछ शामिल होंगे. Ducati Scrambler Urban Motard बाइक भारत में लॉन्च, कीमत 11.49 लाख रुपये, क्या है इसमें खास 2022 Maruti Suzuki Brezza: संभावित कीमत नई Maruti Suzuki Brezza कल यानी 30 जून को भारत में लॉन्च होगी. विटारा ब्रेज़ा की कीमत वर्तमान में 7.84 लाख रुपये से 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ऐसे में ब्रेज़ा की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा होने की उम्मीद है. यह सब-कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet, Hyundai Venue, Tata Nexon जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.