2022 Maruti Suzuki Baleno 23 फरवरी को होगी लॉन्च, नए मॉडल में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, चेक करें डिटेल

नई 2022 Maruti Suzuki Baleno की बुकिंग पहले ही शुरू हो गई है और कोई भी इसे 11 हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है.

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) भारत में अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो के अपडेटेड वर्जन 2022 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट (Baleno Facelift) को 23 फरवरी, 2022 को पेश करने जा रही है.

2022 Maruti Suzuki Baleno: मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) भारत में अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो के अपडेटेड वर्जन 2022 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट (Baleno Facelift) को 23 फरवरी, 2022 को पेश करने जा रही है. साल 2015 में लॉन्च होने के बाद से यह बलेनो का दूसरा अपडेट है. यह कार नेक्सा लाइनअप में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक रही है. इस प्रीमियम हैचबैक की बुकिंग पहले ही शुरू हो गई है और कोई भी इसे 11 हजार रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. आइए जानते हैं कि बलेनो के इस अपडेटेड वर्ज़न में क्या खास है. मिलेगा अपडेटेड डिज़ाइन नई बलेनो नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील के साथ आएगी. नए डिज़ाइन वाले एलईडी हेडलैंप और टेल लैंप इस कार को नया लुक देते हैं. इस कार की कुछ तस्वीरें पहले ही लीक हो गई हैं, इसलिए इसके डिजाइन के बारे में लोगों को पता चल चुका है. Volkswagen Virtus का 8 मार्च को होगा वर्ल्ड प्रीमियर, इन खूबियों के दम पर देगी Ciaz और Verna को टक्कर 360 व्यू कैमरा कार के सेफ्टी फीचर्स को बेहतर बनाने इसमें 360-डिग्री व्यू कैमरा दिया गया है. ड्राइवर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2022 बलेनो अपने सेगमेंट में 360-डिग्री कैमरा के साथ आने वाली पहली कार होगी. 2022 बलेनो, मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी है जिसमें यह फीचर आने वाला है. हेड-अप डिस्प्ले फीचर इसके अलावा, नई बलेनो में हेड-अप डिस्प्ले (HUD) का फीचर भी दिया गया है. इस छोटे डिस्प्ले से करंट स्पीड, इंजन आरपीएम और टाइम समेत कई जरूरी जानकारियां मिलती हैं. HUD ड्राइवर को सड़क से नज़र हटाए बिना आसानी से जरूरी जानकारियों को देखने की सुविधा देता है. 360-डिग्री कैमरे की तरह, यह भी एक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर है. अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट यूनिट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट को भी अपग्रेड किया गया है. 9.0-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट यूनिट आउटगोइंग मॉडल में मिलने वाले डिस्प्ले से बड़ा है और यह Android Auto और Apple CarPlay को भी सपोर्ट करेगा. पिछले मॉडल में 7.0-इंच डिस्प्ले था. Kia Carens भारत में लॉन्च, 8.99 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानें इस शानदार कार की खूबियां मिलेंगे 6 एयरबैग बलेनो में अब तक अधिकतम दो एयरबैग रहे हैं, जबकि इस अपडेटेड वर्ज़न में 6 एयरबैग मिलेंगे. इससे यह भारत में एकमात्र मारुति सुजुकी कार बन जाएगी जिसमें 6 एयरबैग होंगे. इस कार के टक्कर की अन्य कारों में इतने एयरबैग नहीं मिलते हैं. मिलेगा नया स्टीयरिंग व्हील बलेनो का यह फेसलिफ्ट मॉडल रिडिजाइन किए गए इंटीरियर के साथ आएगा. इसके साथ ही, इसमें एक बड़ा बदलाव फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी है. पिछला मॉडल गोल स्टीयरिंग व्हील के साथ आया था लेकिन अपडेटेड मॉडल में एक शानदार डिजाइन दिया गया है. इंजन और गियरबॉक्स नई बलेनो में 1.2-लीटर K12N इंजन होगा. इंजन की क्षमता पुराने मॉडल की तरह ही है लेकिन इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट/स्टॉप टेक्नोलॉजी मिलती है. यह हैचबैक के माइलेज को बढ़ाएगा. कंपनी का दावा है कि नई बलेनो 22kmpl से अधिक का माइलेज देगी. गियरबॉक्स विकल्पों की बात करें तो ग्राहक 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी यूनिट के बीच किसी एक को चुन सकते हैं. (Article: Aakash Paul)

