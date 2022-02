2022 Maruti Suzuki Baleno बेहतरीन फीचर्स के साथ कल देगी दस्तक, चेक करें संभावित कीमत समेत पूरी डिटेल

2022 Maruti Suzuki Baleno: इस प्रीमियम हैचबैक की प्री-बुकिंग पहले से ही शुरू है और कोई भी इसे 11,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है.

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर बलेनो के अपडेटेड वर्जन 2022 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट (Baleno Facelift) को कल यानी 23 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है.

2022 Maruti Suzuki Baleno: भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर बलेनो के अपडेटेड वर्जन 2022 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट (Baleno Facelift) को कल यानी 23 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है. इसे पहले साल 2015 में लॉन्च किया गया था और अब लगभग 7 साल बाद इसके अपडेटेड वर्ज़न को लॉन्च किया जा रहा है. इस आर्टिकल में हमने नई 2022 बलेनो फेसलिफ्ट की संभावित खूबियों के बारे में बताया है. इसके साथ ही हमने यह भी बताया है कि इसकी संभावित कीमत क्या हो सकती है. 2022 मारुति सुजुकी बलेनो: डिजाइन और कलर ऑप्शन नई मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट में हनीकॉम्ब पैटर्न और नए बंपर के साथ चौड़ी ग्रिल मिलेगी. इस प्रीमियम हैच की ग्रिल एलईडी हेडलैंप और डीआरएल से घिरी होगी और इसमें सी-आकार के एलईडी टेललैंप भी मिलेंगे. इसे छह रंगों में पेश किया जाएगा, जिसमें जैसे Pearl Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey, Celestial Blue, Opulent Red और Luxe Beige शामिल हैं. Royal Enfield Scram 411 भारत में अगले महीने देगी दस्तक, जानें संभावित कीमत समेत बाइक से जुड़ी पूरी डिटेल 2022 मारुति सुजुकी बलेनो: इंटीरियर और फीचर्स मारुति सुजुकी ने बलेनो के इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया है. इसमें Android Auto, Apple CarPlay और Suzuki की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ नया 9.0-इंच स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. इस प्रीमियम हैचबैक की कुछ अन्य फीचर्स में एक हेड-अप डिस्प्ले, एलेक्सा कनेक्ट, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और छह एयरबैग जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट शामिल हैं. 2022 मारुति सुजुकी बलेनो: इंजन और ट्रांसमिशन 2022 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट एक नए 1.2-लीटर K12N पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी जिसमें माइलेज को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट / स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ VVT और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) होगा. इसमें 113 एनएम के पीक टॉर्क के साथ लगभग 90 hp की पावर जनरेट होने की उम्मीद है. इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी के साथ जोड़ा जाएगा. Renault के इस मॉडल की बिकीं एक लाख से ज्यादा कारें, कंपनी ने इस मौके पर लॉन्च किया लिमिटेड एडीशन 2022 मारुति सुजुकी बलेनो: इनसे होगा मुकाबला मारुति सुजुकी नई फेसलिफ़्टेड बलेनो को भारत में कल यानी 23 फरवरी 2022 को लॉन्च करेगी. इस प्रीमियम हैचबैक की प्री-बुकिंग पहले से ही शुरू है और कोई भी इसे 11,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है. लॉन्च होने पर, नई 2022 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट Hyundai i20, Honda Jazz और Tata Altroz, को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.