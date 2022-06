2022 Mahindra Scorpio-N से उठा पर्दा, शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये, क्या है इसमें खास

नई 2022 Mahindra Scorpio-N की भारत में कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

महिंद्रा ने आज आखिरकार अपनी नई 2022 Mahindra Scorpio-N से पर्दा उठा दिया है.

2022 Mahindra Scorpio-N: लंबे इंतजार के बाद महिंद्रा ने आज आखिरकार अपनी नई 2022 Mahindra Scorpio-N से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने नई Scorpio-N की कीमतों का खुलासा कर दिया है. नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की भारत में कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. नई 2022 Mahindra Scorpio-N कुल पांच वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जिसमें Z2, Z4, Z6, Z8, और Z8 L शामिल हैं. इसके लिए बुकिंग 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं कि नई 2022 Mahindra Scorpio-N में क्या खास है. Mahindra Scorpio-N: डायमेंशन और डिजाइन नई स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक की तुलना में चौड़ी, ऊंची और लंबी है. वहीं, टाटा सफारी की तुलना में भी इसमें चौड़ी, ऊंची और लंबी व्हीलबेस है. यह SUV नई लैडर-फ्रेम चेसिस पर बेस्ड है, जो इसे स्कॉर्पियो क्लासिक की तुलना में अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाता है. स्कॉर्पियो-एन के डिजाइन के बारे में बात करें तो इसे मॉडर्न दिखने के लिए अपडेट किया गया है. डायमेंशन Mahindra Scorpio-N लंबाई 4,662 mm चौड़ाई 1,917 mm ऊंचाई 1,857 mm व्हीलबेस 2,750 mm वजन 2,510 kg एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरह इसमें इंटीरियर को भी अपडेट किया गया है, हालांकि इसमें थ्री-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन को बरकरार रखा गया है. छोटा सा बदलाव यह हुआ है कि थर्ड रो की सीटें अब फॉरवर्ड-फेसिंग हैं. स्कॉर्पियो में महिंद्रा के एड्रेनोएक्स कनेक्टिविटी के साथ 8.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और Sony 3D सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है. इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और एलेक्सा सपोर्ट भी मिलता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब एक डिजिटल यूनिट है, जबकि स्टीयरिंग व्हील को इंफोटेनमेंट सिस्टम पर कंट्रोल मिलता है. अन्य फीचर्स में एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, रिमोट स्टार्ट और टेंप्रेचर कंट्रोल शामिल हैं. 2022 Kawasaki Versys 650 भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी ने जारी किया टीज़र, क्या हैं इसकी खूबियां Mahindra Scorpio-N: अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतें नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की भारत में कीमत 11.99 लाख रुपये, एक्स-शोरूम से शुरू होती है. नीचे दी गई इमेज में SUV की वैरिएंट-वार कीमतों की जानकारी दी गई है. Mahindra Scorpio-N: इंजन नई Mahindra Scorpio-N में 2.0-लीटर mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मोटर मिलता है जो 197 bhp और 380 Nm जनरेट करता है. वहीं, 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन भी मिलता है, जो 173 bhp और 400 Nm जनरेट करता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में महिंद्रा के नए 4 XPLOR 4WD सिस्टम के साथ 6-स्पीड MT और 6-स्पीड AT शामिल हैं. स्पेसिफिकेशन Scorpio-N Petrol Scorpio-N Diesel डिसप्लेसमेंट 2.0 L 2.2 L पावर 200 bhp 130 bhp/172 bhp टार्क 380 Nm 300 Nm/370 Nm गियरबॉक्स MT/AT MT/AT Mahindra Scorpio-N: टेस्ट ड्राइव, बुकिंग और डिलीवरी नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की बुकिंग 30 जुलाई से शुरू होगी जबकि डिलीवरी फेस्टिव सीजन में शुरू होगी. टेस्ट ड्राइव 5 जुलाई से 30 शहरों में और देश के बाकी हिस्सों में 15 जुलाई 2022 तक शुरू हो जाएंगे. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा की नजर 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग पर है, इसलिए इसमें खास ध्यान दिया गया है. इसमें एबीडी, ईबीडी, ISOFIX सीट एंकर के साथ 6 एयरबैग और सभी चार पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.