2022 Mahindra Scorpio-N एसयूवी 27 जून को होगी लॉन्च, जबरदस्त लुक के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

2022 Mahindra Scorpio-N के लेटेस्ट इमेज से पता चलता है कि इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉगलैम्प्स और C-शेप के एलईडी डीआरएल मिलेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.