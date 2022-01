2022 Lexus NX 350h SUV की भारत में बुकिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानें खूबियां

2022 Lexus NX 350h SUV: लेक्सस इंडिया ने अपनी नई कार 2022 Lexus NX 350h एसयूवी के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. अगर आप इस शानदार कार को खरीदना चाहते हैं तो अपने नजदीकी लेक्सस गेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं. ये सेंटर देश भर के प्रमुख मेट्रो शहरों में उपलब्ध हैं. नई 2022 Lexus NX 350h एसयूवी को पिछले साल जून में ग्लोबली लॉन्च किया गया था और अब इसे फाइनली भारतीय ग्राहकों के लिए भी उतारा जा रहा है. Tata Tiago CNG और Tata Tigor CNG लॉन्च, जानें कीमत समेत तमाम डिटेल्स हो सकते हैं ये शानदार फीचर्स बदलावों की बात करें तो नई 2022 लेक्सस एनएक्स 350एच पहले की तुलना में न्यू स्टाइल, ज्यादा फीचर्स और एक अपडेटेड पावरट्रेन के साथ आता है. यह बिल्कुल नया मॉडल टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर (TNGA) प्लेटफॉर्म के GA-K वर्जन पर आधारित है. आगे की तरफ, इसमें ऑल-एलईडी हेडलैंप के साथ एक नया मॉडर्न और शार्प स्टाइल मिलता है. लग्जरी एसयूवी के पिछले हिस्से में पतले एलईडी टेल लैंप और टेलगेट पर नया लेक्सस इंसिग्निया दिया गया है. पावरट्रेन विकल्प और वैरिएंट वैश्विक स्तर पर, लेक्सस एनएक्स सीरीज एसयूवी को पावरट्रेन विकल्पों की एक रेंज के साथ पेश किया गया है. हालांकि, लेक्सस एनएक्स 350एच के भारतीय वर्जन में 2.5-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है, जिसे दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ा जाएगा. यह 236 एचपी का पावर जनरेट करता है. इंजन को ई-सीवीटी से जोड़े जाने की संभावना है. नई Lexus NX 350h भारत में तीन वैरिएंट में उपलब्ध होगी, जिनका नाम Exquisite, Luxury और F-Sport है. Landmark Cars लाएगी 762 करोड़ का IPO, SEBI में दाखिल किए दस्तावेज लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष नवीन सोनी ने कहा, “लेक्सस एनएक्स स्पोर्टीनेस के कारण, भारत में सबसे पसंदीदा मॉडल में से एक रहा है. हम इस नए NX को जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए उत्सुक हैं और हमें विश्वास है कि NX निश्चित रूप से लक्जरी बाजार में एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा. ऑल-न्यू एनएक्स, ड्राइविंग डायनामिक्स, स्टाइलिंग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होगी.” (Article: Shakti Nath Jha)

