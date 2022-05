2022 KTM 390 एडवेंचर बाइक में क्या है खास, 5 ऐसी खूबियां जो इसे बनाती है शानदार

नई 2022 KTM 390 एडवेंचर बाइक को कॉस्मेटिक अपडेट समेत कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया गया है.

KTM India ने हाल ही में अपनी नई बाइक अपडेटेड 390 Adventure को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है.

2022 KTM 390 Adventure: KTM India ने हाल ही में अपनी नई बाइक अपडेटेड 390 Adventure को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. नई 2022 KTM 390 Adventure को भारत में 3.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया गया है. इसके लिए बुकिंग भी अब शुरू हो गई है. इस बाइक को कॉस्मेटिक अपडेट समेत कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया गया है. हमने यहां नई 2022 KTM 390 Adventure बाइक से जुड़ी 5 ऐसी जीचें बताई है, जो इस बाइक को खास बनाती है. डिजाइन और कलर ऑप्शन डिजाइन की बात करें तो यह बाइक काफी हद तक पहले की तरह ही है. इसमें दो नए कलर स्कीम मिलते हैं, जिसके चलते यह काफी स्टाइलिश लगता है. नई केटीएम 390 एडवेंचर बाइक को केटीएम फैक्ट्री रेसिंग ब्लू और डार्क गैल्वानो ब्लैक शेड्स में पेश किया गया है. इसके अलावा, इस बाइक को एलईडी डीआरएल और टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक ऑल-एलईडी हेडलैंप मिलता है. इसमें नया पांच-स्पोक अलॉय व्हील भी दिया गया है. Top 5 selling compact SUVs in April 2022: ये हैं भारत की टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी, स्टाइलिश डिजाइन के साथ बेहतरीन फीचर्स इंजन स्पेसिफिकेशन KTM ने इस बाइक के मैकेनिकल को अपडेट नहीं किया है. नई 2022 KTM 390 एडवेंचर बाइक उसी 373.2cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड, DOHC इंजन द्वारा संचालित है जो 43 hp की अधिकतम पावर और 37 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी हैं. डाइमेंशन और कैपिसिटी 14.5डाइमेंशन KTM 390 Adventure लंबाई 2154 mm चौड़ाई 900 mm ऊंचाई 1400 mm व्हीलबेस 1430 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 200 mm सीट हाइट 855 mm कर्ब वेट 177 kg फ्यूल टैंक कैपिसिटी 14.5 लीटर हार्डवेयर और फीचर्स KTM 390 एडवेंचर में यूएसडी फ्रंट फोर्क्स और रियर में मोनो-शॉक एब्जॉर्बर फीचर दिया गया है. ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए, इसके दोनों छोर पर डिस्क ब्रेक और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ डुअल-चैनल ABS मिलता है. फीचर्स की बात करें तो इस एडवेंचर बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 5.0-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बाइ-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें अब ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दो राइडिंग मोड हैं, जैसे स्ट्रीट और ऑफ-रोड. 2022 KTM 390 एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स समेत पूरी डिटेल कीमत समेत अन्य डिटेल नई 2022 केटीएम 390 एडवेंचर बाइक की भारत में कीमत 3.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. पिछले वाले मॉडल की तुलना में इसकी कीमत 7 हजार रुपये ज्यादा है. यह एडवेंचर बाइक BMW G 310 GS, Yezdi Adventure, Royal Enfield Himalayan और Bajaj Dominar 400 जैसे बाइक्स को टक्कर देती है. (Shakti Nath Jha)

