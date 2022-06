Kia EV6 भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 59.95 लाख रुपये, जानिए इसकी खूबियां

इंडियन मार्केट में शुरुआत में Kia EV6 की केवल 100 गाड़ियां बेची जाएंगी. हालांकि, कंपनी को अब तक 355 बुकिंग मिल चुकी है.

किया इंडिया (Kia India) ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Kia EV6 को आज लॉन्च कर दिया है.

Kia EV6: किया इंडिया (Kia India) ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Kia EV6 को आज लॉन्च कर दिया है. नई Kia EV6 को भारत में 59.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है. इंडियन मार्केट में शुरुआत में Kia EV6 की केवल 100 गाड़ियां बेची जाएंगी. हालांकि, कंपनी को अब तक 355 बुकिंग मिल चुकी है. किया ने भारत के 12 शहरों में 15 ईवी-स्पेसिफिक डीलरशिप में 150kW चार्जर भी स्थापित किए हैं. इसकी डिलीवरी सितंबर में शुरू होगी. 2022 किया EV6 की कीमत EV6 को भारत में CBU के रूप में बेचे जाने के दौरान दो ट्रिम्स – GT-Line ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) और GT-Line (RWD) में पेश किया जाएगा. आइए जानते हैं कि इनकी कीमत क्या है. Kia EV6 GT-Line – 59.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Kia EV6 GT-Line All-wheel-drive – 64.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) Hero First e-Scooter: हीरो के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida की लॉन्चिंग एक बार फिर टली, जानिए अब कब होगी पेश किया EV6 डिजाइन और स्टाइलिंग नई Kia EV6 इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (E-GMP) पर बेस्ड है. डिजाइन की बात करें तो किया EV6 का लुक जबरदस्त है. EV6 में स्वेप्ट-बैक LED हेडलाइट्स के साथ नैरो ग्रिल है. EV6 का पूरा डिजाइन इसे एयरोडायनामिक बनाने के लिए है. EV6 के एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो कार में एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल, फ्लश-माउंटेड डोर के हैंडल, 19-इंच के अलॉय व्हील हैं, जिसे कार के एयरोडायनामिक में सुधार के लिए जितना संभव हो उतना कवर किया गया है. भारत में, किआ EV6 को चार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है- ऑरोरा ब्लैक पर्ल, रनवे रेड, स्नो व्हाइट पर्ल और मूनस्केप. Kia EV6: स्पेसिफिकेशन, बैटरी और रेंज Kia EV6 दो विकल्पों में उपलब्ध होगा जैसा कि पहले बताया गया है. एक में सिंगल मोटर मिलती है जो पीछे के पहियों को चलाती है और दूसरे में डुअल मोटर मिलती है जो चारों पहियों को चलाती है. दोनों कारें 77.4 kWh बैटरी पैक के साथ आती हैं. AWD वर्जन 320 बीएचपी और 605 एनएम टॉर्क जनरेट करता है, जबकि RWD वर्जन 229 बीएचपी और 350 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि नई Kia EV6 की रेंज 528 किमी है. जबकि AWD वेरिएंट 5.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. 2022 Kia EV6 चार्जिंग ऑप्शन नई EV6 कार 350 kW DC फास्ट चार्जर से 18 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज हो सकती है. वहीं, 50 kW चार्जर के ज़रिए इसे 73 मिनट का समय लगता है. पर्याप्त चार्ज हो जाने के बाद, EV6 को एक्सटर्नल इक्विपमेंट जैसे कैंपिंग गियर, इलेक्ट्रिक साइकिल और अन्य डिवाइस को चार्ज करने के लिए चार्जर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. Facebook-Insta पर तेजी से बढ़ रही हेट स्पीच और हिंसक सामग्री, मेटा की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया EV6 का इंटीरियर और फीचर्स किया EV6 कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है. इसमें केबिन में दो 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले हैं. एक है इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. किया में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 14-स्पीकर मेरिडियन सिस्टम, एक HUD यूनिट, रीलैक्स फीचर के साथ वेंटीलेटेड सीटें और 520-लीटर बूट कैपिसिटी भी है. सेफ्टी फीचर्स किया EV6 के सेफ्टी फीचर्स में 8 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, फॉरवर्ड-कोलिजन कंट्रोल, ISOFIX सीट एंकर, ब्लाइंड-स्पॉट वार्निंग, डायनेमिक क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें लेन चेंजिंग असिस्ट, फ्रंट व्हीकल इंडिकेटर, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है. इन गाड़ियों से होगा Kia EV6 का मुकाबला किया EV6 का भारतीय बाजार में कोई सीधा मुकाबला नहीं है. हालांकि, इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के प्राइसिंग ब्रैकेट के हिसाब से यह हाल ही में लॉन्च की गई BMW i4 इलेक्ट्रिक सेडान को टक्कर देती है. (Rajkamal Narayanan)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.