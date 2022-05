2022 Jeep Meridian भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इस 7-सीटर SUV की संभावित कीमत और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल

Jeep Meridian की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. इसे आप 50,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर ऑनलाइन या अपने नजदीकी जीप डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं.

Jeep Meridian 7-Seater SUV: जीप इंडिया अपनी नई Jeep Meridian 7 सीटर SUV को कल यानी 19 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में अपनी अपकमिंक 7-सीटर एसयूवी, मेरिडियन से पर्दा उठाया है. अब, कंपनी ने इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का एलान भी कर दिया है. यहां हमने बताया है कि इस शानदार SUV को किन खूबियों के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. Jeep Meridian में क्या है खास जीप का दावा है कि मेरिडियन की टॉप स्पीड 198 किमी प्रति घंटा होगी जबकि यह 10.8 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. जीप मेरिडियन, कंपास की तरह ही कई बेहतरीन फीचर्स से लैस होगी. साथ ही, कंपनी का कहना है कि यह 60+ सेफ्टी फीचर्स के साथ उपलब्ध होगी, जिसमें सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के रूप में 6 एयरबैग शामिल हैं. अन्य सेफ्टी फीचर्स में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, TPMS आदि शामिल होंगे. इंजन समेत अन्य खूबियां जीप मेरिडियन में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर का वही मल्टीजेट डीजल इंजन होगा जो कि Compass में है. यह 167 hp की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि मेरिडियन में इसे अलग तरह से ट्यून किए जाने की उम्मीद है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और FWD और AWD ड्राइवट्रेन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल होगा. बुकिंग और संभावित कीमत जीप मेरिडियन की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. इसे आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या 50,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके अपने नजदीकी जीप डीलरशिप पर जाकर भी बुक कर सकते हैं. जीप मेरिडियन की कीमत 32 लाख रुपये से 35 लाख रुपये, एक्स-शोरूम के बीच होने की उम्मीद है. लॉन्च होने पर, यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर, स्कोडा कोडिएक जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Shakti Nath Jha)

