2022 Hyundai Venue फेसलिफ्ट में क्या है खास? 5 ऐसी चीजें जो इस सब-कॉम्पैक्ट SUV को बनाती है शानदार

नई 2022 Hyundai Venue फेसलिफ्ट की भारत में कीमत 7.53 लाख रुपये से 12.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है.

Hyundai Motor India ने हाल ही में फेसलिफ़्टेड Venue को देश में लॉन्च किया है.

2022 Hyundai Venue Facelift: Hyundai Motor India ने हाल ही में फेसलिफ़्टेड Venue को देश में लॉन्च किया है. मई 2019 में पेश किए जाने के बाद से तीन साल में वेन्यू में यह पहला अपडेट है. नई 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट की भारत में कीमत 7.53 लाख रुपये से 12.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है. यहां हमने इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी से जुड़ी 5 ऐसी खास बातें बताई है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. 2022 Hyundai Venue: डिजाइन और कलर ऑप्शन Hyundai Venue फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. यह Hyundai के ‘सेंसियस स्पोर्टीनेस’ डिजाइन के साथ आता है. आगे की तरफ, वेन्यू में बड़े पैमाने पर डार्क क्रोम ग्रिल है जो टर्न इंडिकेटर्स से घिरा हुआ है, जबकि एलईडी डीआरएल के साथ स्क्वैरिश हेडलैंप नीचे स्थित हैं. साइड प्रोफाइल में मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स हैं जबकि पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स हैं. कलर ऑप्शन की बात करें तो अपडेटेड Hyundai Venue को सात कलर शेड्स में पेश किया गया है. 6 मोनो-टोन कलर हैं, जिसमें फेयरी रेड, टाइफून सिल्वर, फैंटम ब्लैक, पोलर व्हाइट, टाइटन ग्रे और डेनिम ब्लू शामिल हैं. कंपनी टॉप-स्पेक ट्रिम्स के लिए ब्लैक रूफ पेंट स्कीम के साथ डुअल-टोन फेयरी रेड भी पेश कर रही है. 2022 Maruti Suzuki Brezza की बुकिंग आज से शुरू, टोकन अमाउंट 11,000 रुपये, चेक डिटेल 2022 Hyundai Venue: डायमेंशन और कैपिसिटी स्पेसिफिकेशन 2022 Hyundai Venue लंबाई 3995 mm चौड़ाई 1770 mm ऊंचाई 1617 mm व्हीलबेस 2500 mm ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm बूट स्पेस 350 लीटर फ्यूल टैंक कैपिसिटी 45 लीटर 2022 Hyundai Venue: इंटीरियर और फीचर्स नई Hyundai Venue में कई फीचर्स मिलते हैं, जिनमें कुछ सेगमेंट-फर्स्ट भी शामिल हैं. जबकि डैशबोर्ड के लेआउट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें एक नया डी-कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है. इसमें एंड्रॉयड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और 60+ ब्लूलिंक कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ ही, इसमें एलेक्सा और गूगल वॉयस असिस्टेंट के साथ होम टू कार (H2C) सपोर्ट, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ समेत कई फीचर्स मिलते हैं. Royal Enfield Hunter 350 भारत में अगस्त में होगी लॉन्च, जानिए इस किफायती बाइक की खासियत 2022 Hyundai Venue: इंजर ऑप्शन Hyundai Venue के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, इसमें अब तीन ड्राइव मोड मिलते हैं- नॉर्मल, इको और स्पोर्ट. इसमें 5-स्पीड एमटी के साथ 82 बीएचपी 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड आईएमटी और 7-स्पीड डीसीटी के साथ 118 बीएचपी 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6 स्पीड एमटी के साथ 98 एचपी 1.5-लीटर डीजल यूनिट मिलता है. 2022 Hyundai Venue: कीमत समेत अन्य डिटेल नई 2022 Hyundai Venue फेसलिफ्ट 6 ट्रिम लेवल, यानी E, S, S+/S(O), SX, और SX(O) में उपलब्ध है. इसकी कीमत 7.53 लाख रुपये से शुरू होकर 12.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह सब-कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet, Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. (Shakti Nath Jha)

